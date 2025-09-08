PROVINCE D’EL HAJEB : Des Travaux routiers en cours de réalisation dans la région Pour une meilleure sécurité routière pour les usagers

Mohammed Drihem



La Direction provinciale du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau de la Province d’El Hajeb a lancé plusieurs projets de travaux routiers pour améliorer l’infrastructure routière de la région. Parmi ces projets, on peut citer le projet de Renforcement de la RP 7050 dont les travaux d’élargissement et de renforcement de la route entre les points kilométriques 8+500 et 18+200 reliant Souk El Gour à la Route régionale 716 sont en cours de réalisation au niveau de la commune de Tamchachate au cout de 13 MDhs. La longueur de la route est de 9,7 km et l’avancement des travaux est actuellement à 15%.

Le second projet concerne les travaux de renouvellement de la couche de surface en enrobés coulés à froid et de traitement de l’environnement de la route régionale 7075 entre les points kilométriques 0+000 et 19+700 qui sont en cours de réalisation au niveau de la commune Bétét /Laqsér pour un cout de 14MDhs. La longueur de cette route reliant la RR714 à Lamhaya est de 19,7 km et l’avancement des travaux est actuellement à 90%.

Enfin, un troisième projet d’envergure qui a fait couler beaucoup d’ancre ces derniers jours sur les colonnes de la presse nationale à cause des travaux qui dérangent un peu la circulation routière et qui appelle les usagers de la route à la patience et à la compréhension face aux perturbations causées par ces travaux qui sont nécessaires pour améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation sur la route.

Ce troisième projet très important en effet est celui du dédoublement de la Route Régionale 707 au niveau d’Aït Naamane : Un projet pour améliorer la sécurité routière.

En effet ; la région d’Aït Naamane est actuellement le théâtre d’un projet important de dédoublement de la route régionale 707 qui concerne deux sections distinctes qui vise à améliorer la sécurité routière et à faciliter la circulation dans la région.

La première section du projet concerne le dédoublement de la route régionale 707 entre les points kilométriques 10+459 et 19+000. Avec une longueur de 8,541 kilomètres, ce projet est actuellement en cours de réalisation et a atteint un taux d’avancement de 35%. Les travaux de dédoublement permettront de réduire les risques d’accidents et d’améliorer la fluidité de la circulation. Quant à la Deuxième section ; elle concerne le dédoublement de la route régionale 707 entre les points kilométriques 0+000 et 10+459. Avec une longueur de 10,459 kilomètres, ce projet est également en cours de démarrage. Les travaux de dédoublement permettront d’améliorer la sécurité routière et de faciliter la circulation dans la région. Le coût global de ce projet d’envergure est de 217 MDhs.

A noter que le dédoublement de la route régionale 707 est un projet important qui contribuera au développement de la région. En améliorant la sécurité routière et la fluidité de la circulation, ce projet permettra de promouvoir le développement économique et social de la région. Les autorités locales sont déterminées à achever ce projet dans les délais prévus et à améliorer la qualité des infrastructures routières.

Ces différents projets routiers que connait la Province d’El ont pour objectifs d’Améliorer la sécurité routière car ; en renforçant et en élargissant les routes, ces projets visent à réduire les risques d’accidents et à améliorer la sécurité des usagers de la route.

Ils visent à améliorer la fluidité de la circulation et à réduire les temps de trajet pour les usagers de la route et à Promouvoir le développement économique de la région en facilitant l’accès aux marchés et aux services.

Concernant les grands travaux de dédoublement de la Route Régionale 707 qui font objets de critiques et de réclamations des usagers de la Route selon la presse ; nous avons sollicité Mr Said Mahjoubi, Directeur provincial du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau qui a bien voulu nous donner ces éclaircissements précisant que les travaux de dédoublement de la route régionale 707 sont actuellement en cours de réalisation. Le projet consiste à dédoubler la route sur une longueur d’environ 8,5 kilomètres, entre le carrefour avec la route provinciale 7076 et la limite avec la province de Ifrane.

Selon lui ; les travaux sont répartis en deux sections. La première section, qui s’étend de la station-service Samir à la limite avec la province d’Ifrane, consiste à élargir la route à deux voies dans chaque sens. La deuxième section, qui s’étend du carrefour avec la route provinciale 7076 à la station-service Samir, nécessite un rehaussement du niveau de la route d’environ 3 mètres.

Mr Said Mahjoubi a souligné que les travaux sont complexes à ce niveau et nécessitent une attention particulière pour minimiser les perturbations pour les usagers de la route. Pour cela, les travaux ont été répartis en plusieurs phases pour assurer la fluidité de la circulation.

M. Mahjoubi a également souligné l’importance du contrôle de qualité dans les travaux. Deux laboratoires indépendants sont chargés de contrôler la qualité des matériaux et des travaux. Les résultats des tests sont suivis de près pour s’assurer que les travaux sont réalisés selon les normes requises.

Les travaux a-t-il précisé ; sont actuellement en cours de réalisation et l’avancement est satisfaisant. M. Mahjoubi a exprimé sa confiance dans la capacité de l’entreprise à achever les travaux dans les délais prévus tout en maintenant la qualité requise.

A cette occasion ; le Directeur provincial a appelé les usagers de la route à la patience et à la compréhension face aux perturbations causées par les travaux. Il a souligné que ces travaux sont nécessaires pour améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation sur la route régionale 707. Il a souligné que le rehaussement du niveau de la route est également motivé par la nécessité de protéger la route contre les inondations potentielles dans cette zone. En effet, le niveau de la route a été relevé pour permettre à l’eau de s’écouler naturellement et éviter ainsi les risques d’inondation.

Des dispositifs de drainage ont été mis en place pour permettre à l’eau de s’écouler de manière efficace et éviter les accumulations d’eau sur la route. Ces dispositifs sont conçus pour fonctionner de manière naturelle, sans nécessiter d’intervention humaine.

M. Mahjoubi a souligné enfin que la sécurité des usagers de la route est une préoccupation majeure dans la réalisation de ce projet. Les mesures prises pour protéger la route contre les inondations visent à garantir la sécurité des usagers et à prévenir les accidents.