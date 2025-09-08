Concours officiel de pétanque de l’ACSPI doté du Trophée Hassan II: Le CODM couronné champion

Mohammed Drihem



Le concours officiel de pétanque doté du trophée Hassan II a été lancé samedi 30 août 2025 à Ifrane, sous la houlette du Gouverneur de la province, M. Driss Misbah. Cette compétition a vu la participation de plusieurs clubs de la région, qui se sont affrontés pour remporter le titre de champion.

311 triplettes représentant les 09 ligues nationales affiliées à la FRMP ont participé à ce concours national annuel du Club Sportif de Pétanque d’Ifrane emporté par la triplette du CODM composée de Mrs Chlih Jamal, Akallouf Mustapha et Hissi Mohamed qui a emporté le Trophée Hassan II en battant la triplette du club de AAPM de Midelt composée par de Mrs Marghadi Abdelaziz, Ibba Abdenbi et Outerkate Ramdan.

Le concours de consolation doté de la Coupe de la Ville d’Ifrane de pétanque a vu la participation de 240 triplettes représentant les 09 ligues nationales et dont la victoire est revenue au Club Amal El Hajeb, qui a devancé le Club de Tinghir.

La cérémonie de remise des trophées, des coupes et des primes a été présidée par le Pacha de la ville d’Ifrane, accompagné du président du conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane. Les vainqueurs ont été félicités pour leur performance et ont reçu leurs trophées.

Ce concours officiel de pétanque a été un succès pour le club sportif d’Ifrane, qui a organisé l’événement avec brio. Les participants ont apprécié la qualité de l’organisation et la convivialité de l’événement.