رسالة مفتوحة إلى هيئة تحرير جريدة لوموند

السيد المدير المحترم،

بصفتي نائبة برلمانية سابقة، كان لي شرف أن أُستقبل بمدينة وجدة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي كان يُشرف شخصياً على عدة أوراش تنموية كبرى. وقد كنت شاهدة على أكثر من عشرين زيارة ملكية للمدينة والجهة الشرقية، حيث أطلق جلالته مشاريع استراتيجية غيّرت وجه المنطقة التي كانت مهمشة لسنوات طويلة

لذلك، استغربت كثيراً للمقال المنشور في صحيفتكم، الذي اختزل مسار جلالة الملك في اعتبارات صحية، متغافلاً عن الحقائق الميدانية الملموسة: بفضل الرؤية الملكية، شهد المغرب نهضة حقيقية، تجسدت في استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتعليم والصحة والتصنيع وفرص الشغل.

إن المرض، إن وُجد، لم يمنع يوماً جلالة الملك من التفكير واتخاذ القرارات ومتابعة المشاريع بدقة وملامسة هموم الشعب والتفاعل معها بحرص وجدية منتصرا لسيادة المغرب على أراضيه وهويته

والتاريخ، في المغرب كما في العالم، مليء بقادة عظام واصلوا خدمة أوطانهم رغم المرض، وجلالة الملك محمد السادس نموذج حي لذلك.

إن شرعية الملكية المغربية تنبع أساساً من عقد البيعة التاريخي و التجديد السنوي للولاء ومن الثقة المتبادلة بين الملك وشعبه، وهي الضمانة الحقيقية للاستقرار والاستمرار والتنمية، وليس التخمينات الصحفية.

وعليه، آمل أن تحافظ جريدتكم العريقة، المعروفة بمهنيتها، على قدر أكبر من التوازن والموضوعية عند تناولها لصورة المغرب وملكه.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

سليمة فراجي

محامية – نائبة برلمانية سابقة