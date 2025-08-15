LAC TIZLITE OUVRE LE BAL DE LA 7éme ÉDITION DU FESTIVAL DES MAROCAINS DU MONDE D’IMILCHIL

Mohammed Drihem

Les Légendaires lacs de Tizlite et Tizli relevant du Cercle d’Imilchil dans la Province de Midelt ont été au grand rendez-vous avec les cérémonies de lancement de la 7ème édition du Festival des Marocains du Monde d’Imilchil organisée cette année sous le thème de : « Marocains du Monde et Développement territorial : Acteurs associatifs et retours d’expérience ».

Cette septième Edition du Festival des Marocains du Monde a été inaugurée 12 Août 2025 au bord du Lac Tizlite avec le premier coup de starter donné à la 1ère Course à pied solidaire et relais VTT reliant Lac Tizlite au Lac Izli.

La seconde cérémonie inaugurale de cet évènement a été marquée par la signature d’une convention de partenariat pour la création et la gestion d’une décharge publique à la commune de Bouzmo

Initiée dans le cadre du renforcement de la coopération entre les différents acteurs locaux et régionaux ; cette convention de partenariat a été signée entre le Conseil provincial de Midelt, le Conseil communal de Bouzmo, l’association Akhyam et la Direction régionale de l’environnement de la région de Drâa-Tafilalet. Elle vise à créer et à gérer une décharge publique à la commune de Bouzmo.

Au terme de cette première journée inaugurée par le Gouverneur de la province Midelt qui était accompagné du président du conseil provincial de Midelt, des présidents des conseils élus, de la parlementaire de la région et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires, les participants se sont émerveillés par la présentation de la cérémonie de mariage traditionnel des Ait Hdiddou.