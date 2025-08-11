Organisation Démocratique du Travail

Bureau Exécutif

10 août 2025

Journée Nationale du Migrant

L’Organisation Démocratique du Travail appelle à l’accélération de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et des réformes royales concernant la communauté marocaine résidant à l’étranger MRE

Chaque année, le 10 août, le Maroc célèbre la Journée Nationale du Migrant, une occasion annuelle établie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2003, afin d’honorer la communauté marocaine à l’étranger et de valoriser sa large et précieuse contribution à la réalisation des objectifs de développement durable, à la dynamisation de l’économie, à la création d’emplois et à la lutte contre la pauvreté et la précarité. Cette journée est également une opportunité pour rappeler la situation et examiner les attentes et les défis auxquels la communauté marocaine à l’étranger est confrontée, que ce soit en termes de protection de ses droits humains dans les pays d’accueil ou d’amélioration de sa présence et de la prise en compte de ses préoccupations au Maroc.

Dans ce cadre, la Constitution du Royaume du Maroc de 2011 a accordé une place particulière à la communauté marocaine résidant à l’étranger. MRE Les articles 16, 17, 18 et 163 consacrent les droits et responsabilités de cette communauté. L’article 16 garantit la protection des droits et intérêts des Marocains résidents à l’étranger, tout en maintenant et en renforçant les liens humains et culturels. L’article 17 leur accorde la pleine citoyenneté, y compris le droit de vote et d’éligibilité aux élections. L’article 18 appelle à leur participation la plus large possible aux institutions consultatives et aux instances de bonne gouvernance. Quant à l’article 163, il institue le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger,CCME définissant ses missions, notamment l’expression d’avis sur les politiques publiques concernant la communauté et ses privilèges, tels que le droit de vote, d’éligibilité et une représentation parlementaire et politique effective.

Dans son discours à l’occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte (6 novembre 2024), Sa Majesté le Roi a présenté une nouvelle vision stratégique pour une restructuration globale des institutions en charge des affaires de la communauté, reposant sur deux axes principaux :

♡ La restructuration du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME) pour le transformer en une institution constitutionnelle indépendante et consultative, capable de représenter efficacement la communauté et de proposer des initiatives concrètes,

♡ La création de « l’Institution Mohamadia des Marocains Résidant à l’Étranger » IMMRE en tant que bras exécutif unifié visant à coordonner les politiques, simplifier les démarches administratives, encourager l’investissement et mobiliser les compétences marocaines à l’étranger.

Cette restructuration vise à remédier aux faiblesses de coordination et aux chevauchements administratifs, à garantir une représentation équitable de la communauté selon sa diversité géographique et professionnelle ainsi que ses compétences, et à renforcer sa participation culturelle et économique, tout en stimulant l’investissement au Maroc

Malgré cette volonté politique claire et la vision stratégique royale d’une réforme institutionnelle globale pour améliorer les services rendus à la communauté marocaine à l’étranger, les actions menées jusqu’au mois d’août 2025 révèlent un retard notable. Bien qu’un haut comité ministériel ait été formé sous la présidence du Chef du Gouvernement pour accélérer la mise en œuvre de ces orientations royales malheureusement ses réunions restent isolées, peu transparentes et sans résultats tangibles. Les dispositions constitutionnelles citées demeurent gelées depuis plus de 14 ans. La législation régissant *la fondation Al mohammedia des marocains résidents à l’étranger* » n’a pas encore vu le jour et le *Conseil de la Communauté* n’a pas été instauré dans sa nouvelle configuration, les lois le régissant n’ont pas été révisées, ce qui limite considérablement son impact au sein de la communauté.

Si la communauté MRE est effectivement un partenaire stratégique du Maroc, contribuant activement au dynamisme économique national – les transferts des Marocains du Monde ayant dépassé 100 milliards de dirhams au cours des cinq dernières années, soit plus de 7% du PIB – En plus de 50% des revenus touristiques proviennent de cette communauté . cependant seulement environ 10% de ces transferts sont destinés à l’investissement. En effet, 60% sont consacrés à leur famille et à la consommation, et 25% à l’épargne, révélant ainsi l’existence d’obstacles et l’absence d’un environnement favorable à la stimulation de l’investissement au pays, en plus de la faiblesse des mécanismes de financement, de l’absence d’une banque dédiée aux projets des Marocains du Monde, et du manque d’incitations fiscales et d’outils suffisants pour orienter leurs investissements vers des projets productifs.créant des emplois stables

Par ailleurs, les travailleurs marocains MRE sont confrontés à des démarches administratives complexes qui exigent leur présence au Maroc pour obtenir des documents, dans un contexte de faible numérisation, de dégradation des services consulaires et de manque de ressources, affectant des millions de Marocains (entre 6,5 et 7 millions répartis dans plus de 100 pays, principalement en Europe). Ils subissent parfois des actes d’extorsion, de corruption administrative, de bureaucratie et d’exploitation de pouvoir, les contraignant à se déplacer à plusieurs reprises au Maroc pour accomplir leurs démarches ou intervenir auprès des autorités judiciaires pour protéger leurs droits contre les vols, falsifications ou spoliations.de leur bien entre autres ..

Les MRE qui veulent passer Clermont vacances au Maroc doivent également faire face à la hausse des prix de transport, y compris les billets d’avion de la Royal Air Maroc, et à l’absence de flotte maritime nationale suffisante offrant des tarifs abordables, ce qui pousse un grand nombre d’entre eux et leurs familles à renoncer au voyage. Ou choisir une autre destination les privant ainsi de passer des moments avec leurs familles et proches.

La Journée Nationale du Migrant n’est pas simplement une célébration symbolique organisée par les autorités locales après l’opération « Marhaba », pourtant importante pour faciliter la rentrée au pays et alléger certains obstacles douaniers. C’est plutôt une occasion annuelle pour évaluer les acquis, mettre en lumière les défis et attentes, écouter leurs doléances et répondre à leurs demandes et attentes légitimes. la communauté marocaine MRE est une force économique, politique, culturelle, scientifique, artistique, sportive considérable et une main-d’œuvre compétente Elle porte la responsabilité de défendre les valeurs sacrées du royaume son intégrité territoriale. Les MRE. attendent avec impatience la mise en œuvre des directives royales et leurs traduction en actions et mesures concrètes, notamment en les associant à l’élaboration des projets de lois relatifs aux institutions constitutionnelles et à la gouvernance, ainsi qu’en accélérant les réformes pour garantir une représentation politique démocratique transparente des MRE et l’exercice effectif du droit de vote et d’éligibilité dans les institutions consultatives dédiées aux affaires des Marocains du Monde.

Sur le plan administratif, l’Organisation Démocratique du Travail appelle à simplifier les procédures et les démarches administratives et techniques par la création d’un « guichet unique » et à renforcer la numérisation pour éliminer les formalités complexes, tout en combattant la corruption et les privilèges induits.

Pour stimuler l’investissement, elle recommande de fournir les incitations nécessaires, d’adapter les lois, d’établir un système fiscal équitable, et de proposer des prêts à taux avantageux afin d’augmenter la part des investissements de la communauté dans des projets productifs créateurs d’emploi.

Elle appelle également à porter une attention particulière à la situation des travailleurs migrants qui ont choisi * le retour définitivement au pays,* à élaborer des plans pour leur réinsertion dans de meilleures conditions, ainsi que celles de leurs enfants, en leur assurant la protection sociale et l’assurance maladie, et en activant les accords relatifs à la sécurité sociale et à la justice…

Enfin, l’Organisation Démocratique du Travail Odt appelle à protéger les droits des travailleurs MRE contre les agressions des mouvements et partis extrémistes et les violations de leurs droits sociaux et humains, notamment en restructurant les consulats et les ambassades, en augmentant les salaires de leurs agents et cadres pour accomplir leur mission dans de bonnes conditions , et en créant un mécanisme de communication efficace entre les agents consulaires et les membres de la communauté partout dans le monde.et l’exploitation des outils de digitalisation .

Par ailleurs, l’organisation démocratique du Travail demande au Ministre de l’Intérieur de convoquer une réunion avec les représentants de la communauté marocaine résidant à l’étranger pour les associer à la révision du système électoral législatif, conformément directives royales qui appellent à ouvrir le dialogue politique avec tous les acteurs, et à concrétiser les articles constitutionnels les concernant.

La réalisation de ces objectifs constitue la pierre angulaire de la construction d’un partenariat viable et fructueux entre le Maroc et ses enfants à l’étranger, au service d’un développement durable et global du Royaume du Maroc.

Pour le Bureau Exécutif

Ali Lotfi