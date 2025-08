Clôture de la 24ème édition du Festival National d’Ahidous à Ain Leuh

Mohammed Drihem

La 24ème édition du Festival National d’Ahidous à Ain Leuh s’est terminée par une soirée de clôture riche en couleurs et en rythmes. Cette manifestation culturelle, qui s’est tenue du 18 au 20 juillet 2025, a été marquée par une série de spectacles présentés par différentes associations culturelles et artistiques venues de diverses régions du Maroc.

En effet ; la soirée de clôture a été marquée par une série de spectacles présentés par 14 associations participantes, représentant les provinces de Khenifra, Sefrou, El Hajeb, Boulmane, Khemisset, Meknès et Ifrane. Elle a eu lieu en présence de Hammou Ouhalli, président de l’association Taymat pour les arts de l’Atlas, du caïd de la commune d’Ain Leuh, du président de la commune territoriale d’Ain Leuh et d’un large public amateur de l’art d’Ahidous.

Le festival a été un succès, avec des spectacles variés qui ont mis en valeur la richesse du patrimoine culturel marocain. Les artistes de différentes régions du Maroc ont eu l’occasion de se rencontrer et de partager leurs expériences. La soirée de clôture a été un moment fort de la manifestation, avec des performances artistiques qui ont laissé un souvenir inoubliable au public.

La 24ème édition du Festival National d’Ahidous à Ain Leuh a été une célébration de la culture marocaine, avec des spectacles de musique et de danse qui ont mis en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel marocain. Le festival a également été l’occasion pour les artistes de partager leurs expériences et de promouvoir la culture marocaine.