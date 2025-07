TINGHIR, UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’EXCEPTION

Écrit par : Mohammed Drihem

Tinghir est considérée comme une destination touristique d’exception sur le plan national et international en raison de ses atouts naturels exceptionnels qui attirent de nombreux visiteurs. Les montagnes élevées, les vallées profondes et le patrimoine culturel riche font de cette région une destination idéale pour les amateurs de randonnée, d’exploration et de détente.

Le secteur touristique à Tinghir a connu un développement important ces dernières années. Le nombre de touristes a augmenté de 14 784 en 2023 à 15 625 en 2024. Cependant, les statistiques sur les nuitées ne montrent pas une progression significative, passant de 17 862 en 2023 à 17 890 en 2024. Cela souligne la nécessité de travailler à attirer davantage de touristes pour prolonger leur séjour dans la région.

Malgré les atouts naturels et culturels de la région, Tinghir est confrontée à plusieurs défis, notamment ; un manque de marketing et de publicité pour attirer un plus grand nombre de visiteurs sur le plan national et international, une insuffisance de l’infrastructure touristique dans les zones rurales, ce qui affecte la qualité des services touristiques et un manque d’activités de loisirs et d’animation, ce qui contribue à réduire la durée du séjour des touristes.

Pour faire face à ces défis, plusieurs programmes nationaux ont été mis en place pour soutenir le secteur touristique au Maroc, notamment le programme « Go Siyaha » qui vise à développer le tourisme durable et à renforcer l’efficacité des établissements touristiques et le programme « KAFAA » qui cherche à développer les compétences des ressources humaines dans le secteur touristique.

La Province de Tinghir a bénéficié d’une convention régionale pour soutenir le tourisme dans la région et en faire une destination touristique durable.

Tinghir est une destination touristique prometteuse qui nécessite des efforts pour relever les défis auxquels elle est confrontée. Avec la mise en place de programmes nationaux et régionaux pour soutenir le secteur touristique, la région peut espérer attirer davantage de touristes et prolonger leur séjour, contribuant ainsi à son développement économique et social.