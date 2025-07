Salima Faraji

Dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaît le Mouloudia Club d’Oujda, un nouveau bureau directeur a été élu sous la présidence de Maître Khalil Mottahad, notaire à Oujda. J’ai eu l’honneur d’y être désignée en tant que Secrétaire Générale, une responsabilité que j’assume avec pleine conscience des enjeux et des attentes.

Le Mouloudia Club d’Oujda, enraciné dans le cœur de ses supporters et de toute une région, traverse une période critique qui appelle à une mobilisation collective, autour de :

– La régularisation des dossiers en suspens et des contentieux,

– L’élaboration d’une feuille de route claire et rigoureuse pour la restructuration du club,

– Le renforcement des valeurs de transparence, d’intégrité et de sérieux dans la gestion.

Nous n’oublierons jamais les efforts déployéspar Mr le wali de la Region monsieur Khatib Lehbil , ainsi que l’élan populaire exceptionnel qu’a connu le stade lorsque des milliers de supporters se sont rassemblés pour soutenir le club et empêcher sa relégation. Ce moment fort a prouvé que le Mouloudia n’est pas qu’un simple club de football, mais un symbole d’identité, de dignité et de fidélité.

Dans cet esprit, le nouveau bureau s’engage à redorer le blason de ce club légendaire, et à œuvrer, avec détermination, pour son retour à sa place naturelle. Nous appelons toutes les forces vives — institutions, acteurs locaux, société civile et amoureux du club — à unir leurs efforts dans une dynamique de reconstruction ambitieuse et participative.

Le Mouloudia a besoin de vous : soyez des partenaires du renouveau, et non de simples spectateurs….

Salima Faraji