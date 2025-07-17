الدورة الرابعة والعشرون للمهرجان الوطني لأحيدوس بعين اللوح: احتفاء بالثقافة الأمازيغية

محمد دريهم

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ستُقام الدورة الرابعة والعشرون للمهرجان الوطني لأحيدوس في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 يوليوز 2025 بالجماعة القروية عين اللوح بإقليم إفران. يُنظّم هذا الحدث الثقافي الكبير من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية تيمات لفنون الأطلس، بالشراكة مع عمالة إقليم إفران والمجلس الإقليمي لإفران والجماعة القروية لعين اللوح.

يهدف هذا المهرجان الوطني لأحيدوس إلى النهوض بالثقافة الأمازيغية والفنون التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتثمين التراث الثقافي الغني للمنطقة. كما يُعد فرصة سانحة للفنانين المحليين والجهويين لتبادل أعمالهم وشغفهم مع جمهور أوسع.

برنامج المهرجان حافل ومتنوع، ويتضمن عروضًا فنية وحفلات تكريم. ففي أيام 18 و19 و20 يوليوز 2025، ستقدّم حوالي أربعين فرقة فلكلورية أمازيغية قادمة من مختلف مدن ومناطق المملكة مواهبها الفنية. وفي ليلة الافتتاح، ستكون الفرصة لتقديم عروض جمعية بني مطير للفلكلور الأمازيغي، وجمعية أمصاصا أيت شغرّوشن، وجمعية إيسكلا الأطلس للثقافة والمواطنة، إلى جانب فرق أخرى محلية وجهوية. كما سيتضمن المهرجان حفل تكريم يُنظّم لتكريم عدد من رواد فن أحيدوس، وهم: محمد محوح، ميمون أجضاض، محمود الرمضاني، وحدو باسّو.

وستشارك في المهرجان أيضًا العديد من الفرق الفنية الأخرى، من بينها: جمعية إيتكل تانوردي، وجمعية موسى أوصالح للثقافة والتنمية، وجمعية إيجين سبعان إيغبول لفن أحيدوس، وجمعية إمنين أجعبو، وجمعية الأطلس لأحيدوس، إلى جانب جمعية تيمات المنظمة.

تَعِد الدورة الرابعة والعشرون للمهرجان الوطني لأحيدوس بأن تكون احتفالًا نابضًا بالحياة بالثقافة والفنون، وستُسلّط الضوء على غنى التراث الأمازيغي وإبداع فناني المنطقة.