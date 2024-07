SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SM LE ROI MOHAMMED VI : LE FESTIVAL NATIONAL D’AHIDOUSS PERSISTE ET SIGNE SA 23ème EDITION A AIN LEUH 12-14 AOUT 2024

Par Mohammed Drihem



La ville d’Ain Leuh relevant de la Province d’ Ifrane a été au rendez-vous vendredi 12 Juillet 2024 dernier avec la cérémonie d’ouverture de son 23ème Festival National d’Ahidouss organisé Sous le Haut Patronage de S.M. Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie.

Initié au cœur des montagnes et Forets du Moyen Atlas et au beau milieu du Parc National d’Ifrane par le Ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication – Département de la Culture – et l’Association Taymat pour les Arts de l’Atlas en partenariat avec le Conseil Provincial d’Ifrane et le Conseil de la Collectivité Territoriale de Ain Leuh, cet incontournable Festival National d’Ahidouss a ; par la force de son expérience de plus d’une vingtaine ; gagné ses palmes d’Or en se classant parmi les meilleurs festivals nationaux du Royaume et d’ailleurs.

Dans une allocution de Bensaid ministre de la jeunesse, de la Culture et de l’information prononcée en son nom par le directeur des Arts au ministère de la Culture, Hicham Aboukri ; « il a indiqué que ce festival contribue à la préservation de cette expression artistique et culturelle distincte qu’est l’art des Ahidous.

Le ministre a fait remarquer que cette forme d’art s’est ouverte aux différentes régions du Royaume et du monde en véhiculant les valeurs de coexistence, d’entente et de paix inhérentes au Royaume.

M. Bensaid a ajouté que la constitutionnalisation de la diversité culturelle et du pluralisme au Maroc était une consécration de “l’immense richesse” du Royaume, mettant en avant les capacités de préservation dont l’esprit créatif marocain a fait preuve à travers les âges.

Il a souligné la nécessité pour les générations montantes de continuer à mettre en valeur et à valoriser le patrimoine culturel national, compte tenu de la disponibilité des infrastructures de base pour accueillir les activités culturelles et artistiques et de tous les moyens matériels et technologiques qui favorisent la créativité.

Dans sa Déclaration au Journal ; le Président de l’Association Taymat pour les Arts de l’Atlas ; Hammou Ouhalli a souligné pour sa part que cet 23ème édition du festival d’Ahidouss de Ain Leuh qui se tient sous le Haut Patronage de S.M Le Roi Mohammed VI du 12 au 14 juillet 2024 compte la participation de 37 troupes d’Ahidouss qui viennent de toutes les Régions du Royaume du Maroc.

Pour lui, ce festival d’Ahidouss est un évènement qui met en valeur ce patrimoine ancestral et qui s’améliore d’une année à l’autre tout en accordant une grande importance à la poésie qui se retrouve désormais dans les chants des troupes et qui reflète la vie des citoyens qui s’est écoulée et notamment les évènements à l’internationale et tous ce qui concerne la vie humaine durant l’année écoulée puisque chaque années a-t-il précisé, connait de nouvelles créations et de nouvelles poésies qui se retrouvent au festival accompagnées de nouveaux rythmes et de nouvelles images différentes puisque chaque région a ces spécificités en ce qui concerne la présentation de cet Art.

Pour Conclure, Hammou Ouhalli avait souligné que cet évènement organisé par l’association et le ministère avec le concours des autorités provinciales et les conseils provincial d’Ifrane et de la commune d’Ain Leuh ; contribue au développement socio-économique de la petite localité d’Ain Leuh ainsi qu’a la mise en valeur de la Biodiversité et de la Cédraie qui entourent la localité.

la cérémonie d’ouverture officielle de cette 23ème du Festival National d’Ahidouss d’Ain Leuh présidée par Le SG de province d’Ifrane en présence notamment du président de l’association Taylate et du Directeur des beaux arts au département ministériel de la Culture entre autres personnalités a été marqué par les allocutions d’ouverture officielle respectives du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication – Département de la Culture -, du Président de l’Association Taynate, l’hommage rendu à quatre artistes de l’art d’ahidouss et de la poésie Amazigh en occurrence les artiste Affane Oulghazi, Mohamed Boudhir, Bahamou Bahcine et l’artiste Ali Cherif Bouaza et par la présentation artistique de l’art d’Ahidouss par une dizaine de Troupes qui ont animés cette première soirée inaugurale .

Parallèlement aux soirées artistiques de l’art d’Ahidouss qui se prolonge ront jusqu’au 14 juillet, le programme de ce Festival National de Ain Leuh sera marqué aussi par des expositions de produits du Terroir, d’artisanat.