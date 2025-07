24ème Édition du Festival National d’Ahidous de Ainleuh : Une Célébration de la Culture Amazighe

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie et le préserve, la 24ème édition du Festival National d’Ahidous se tiendra du 18 au 20 juillet 2025 dans la commune rurale d’Aïn Leuh, province d’Ifrane. Cet événement culturel majeur est organisé par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Association Taimat des Arts de l’Atlas en partenariat avec la Province d’Ifrane, le Conseil Provincial d’Ifrane et la Commune Rurale d’Aïn Leuh.

Ce Féstival National d’Ahidous vise à promouvoir la culture amazighe et les arts traditionnels, tout en renforçant les liens sociaux et en valorisant le patrimoine culturel de la région. C’est une occasion pour les artistes locaux et régionaux de partager leur travail et leur passion avec un public plus large.

Le programme du festival est riche et varié, avec des performances artistiques et des cérémonies de reconnaissance. Les 18, 19 et 20 juillet 2025, Une quarantaine de groupes folkloriques amazighs venant de différentes villes et régions du Royaume présenteront leurs talents, notamment le soir de l’ouverture du festival avec le l’Association Beni Mtir pour le folklore amazigh, l’Association Amssassa Aït Chgharouchen, l’Association Iskla de l’Atlas pour la culture et la citoyenneté et d’autres groupes locaux et régionaux et la Cérémonie de Reconnaissance qui sera organisée pour honorer plusieurs pionniers de l’art Ahidous, à connaitre : Mohamed Mahouch, Mimon Ajidhadh, Mahmoud Ramdani et Haddou Bassou.

Plusieurs autres groupes artistiques participeront notamment au festival à savoir et entre autres ; l’Association Itkel Tanourdi pour le folklore Ahidous, l’Association Moussa ou Saleh pour la culture et le développement, l’ Association Idjine Sebaane Ighboul pour l’art Ahidous, l’Association Imenain Ajaabo et l’Association de l’Atlas pour Ahidous, avec l’Association Taymate.

La 24ème édition du Festival National de Ahidous promet d’être une célébration vibrante de la culture et des arts, mettant en lumière la richesse du patrimoine amazigh et la créativité des artistes de la région.