عزيز باكوش : يوليوز مونتريال كندا2025

هام وصادم: اعتبارا من 1 سبتمبر 2025 سترفع كندا رسميا الحد الأدنى لمتطلباتها المالية لتكاليف المعيشة للطلبة الدوليين المتقدمين للحصول على تصريح دراسة من خارج كيبيك. لتكدر من جديد صفو الحالمين بالهجرة إليها. وعليه، بات على الراغبين والحالمين والمتيمين والعاشقين من الطلبة خارج الكيبيك إعادة صياغة أجندة أحلامهم. والسيطرة على حلم الحصول على تصريح دراسة أصبح من المؤكد ارتفاعه عام بعد عام دون أدنى رحمة أوشفقة. فالنصيحة هنا جادة وملزمة لأنها تمس قوت الأسرة، وتنهك ميزانية العائلة وتحدث ثقوبا في جيبها لسنين قادمة . فالمبلغ المضاف يتعدى 2000 دولار كندي لطالب التصريح الواحد حوالي 13, 10814 درهم مغربي .

إذ بموجب السياسة الجديدة التي وضعتها وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية IRCC سيرتفع شرط إثبات القدرة المالية من 20،635 دولارا كنديا ما يعادل ( ) Dirhamدرهم مغربي إلى 22،895 دولارا كنديا ما يعادل ( ) درهما مغربيا لمقدم الطلب الواحد. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11 بالمئة تقريبا في سنة واحدة فقط. ولا علاقة لهذا برسوم الدراسة تقول وزارة الهجرة الكندية مبرزة المبالغ التي يجب على الراغب في الحصول على طلب تصريح للدراسة بها إظهاره لإثبات قدرته على العيش بدولة الكيبيك.

لكن ما لذي تغير ولماذا؟

وفقا لإدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية IRCC ، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن السياسات والإجراءات المتعلقة بالهجرة واللجوء وإصدار التأشيرات والإقامات والجنسية الكندية. فإن هذا التغيير يعكس معايير تكلفة المعيشة المحدثة في كندا .والهدف منه هو حماية الطلاب من الحصول بتمويل أقل. ويقصد به على الأرجح، تعديل المبلغ المالي المطلوب من الطلبة من خارج الدولة لإثبات قدرتهم على تغطية تكاليف المعيشة في كندا عند التقديم للحصول على تصريح الدراسة .ففي السنوات الأخيرة، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى لهذا المبلغ ليعكس ارتفاع تكاليف المعيشة الفعلية في البلاد، خاصة في مدن مثل تورنتو وفانكوفر.

وبالتالي فأن هذا التغيير يعكس الواقع الجديد ارتفاع الأسعار وتكلفة العيش في كندا لا سيما في مجال السكن الإيجار الطعام النقل التأمين الصحي، وما إلى ذلك. فالحد الأدنى السابق لم يكن كافيا لتغطية النفقات الأساسية.

المقصود هو منع الطلبة عند تحقيق رغبتهم من الوقوع في مشكلات مالية بعد وصولهم إلى كندا. إذ لو قدم الطالب بدعم مالي غير كاف، فقد يواجه صعوبات في دفع الإيجار أو شراء الطعام، مما قد يؤدي إلى فشل دراسته أو اضطراره للعمل بشكل غير قانوني.

ولما كان التغيير يعكس رغبة الحكومة الكندية في ضمان كرامة الطالب الأجنبي ورفاهيته، وعدم تركه في وضع هشّ بعد وصوله. فإن الطلبة غير القادرين على تمويل معيشتهم في ظل الوضع الجديد قد يتحولون إلى عبء اجتماعي أو اقتصادي، أو يتجهون إلى العمل غير القانوني، مما يخلق مشكلات تنظيمية للحكومة. التي ترى أن هذا القرار يتماشى مع واقع التضخم وارتفاع الأسعار في كندا. إذ لم يعد من المنطقي أن تعتمد الحكومة معيارا ماليا قديما في زمن تغيرت فيه الأسعار.

قد يُنظر إلى هذا التغيير كعامل إقصاء غير مباشر للطلبة من دول ذات دخل منخفض، حيث يصبح من الصعب على بعضهم إثبات القدرة المالية، مما يُقيد فرص التعليم الدولي أمامهم. ذلك أن قرار IRCC بتحديث معايير القدرة المالية للطلبة الدوليين يثير أيضا تساؤلات حول العدالة والفرص المتساوية في الوصول إلى التعليم في كندا.

أما الأموال والمبالغ المطلوبة للأسرة الراغبة في الهجرة « باستثناء الرسوم الدراسية » فهي كالتالي: طالب واحد 22،895 ألف دولارا كنديا

طالب + فرد واحد من العائلة 28،502 دولارا كنديا

طالب +فردان من العائلة 35،040 دولارا كنديا

كل فرد إضافي من العائلة يضاف 6،538 دولارا كنديا.

هذه المبالغ منفصلة عن رسوم الدراسة أو تذكرة السفر أو أي رسوم دراسية أخرى. تؤكد وزارة الهجرة مضيفة أنها ضرورية وصارمة ولا تقبل الجدل من أجل إثبات قدرة طالب التصريح على إعالة نفسه وأي فرد من افراد عائلته المرافقين له قبل أن فكر إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في الموافقة على ختم تصريحه بالوصول إليها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه التغييرات لن تمس الطلبة المتقدمين بالطلب قبل 1 سبتمبر 2025. فهم ملزمين بقاعدة 20،635 دولارا كنديا الحالية. أما بخصوص الطلبة المتقدمون للجامعات في كيبيك « يتبعون قواعدهم الإقليمية الخاصة » التعلم عبر الأنترنيت

وتنصح وزارة الهجرة الكندية بالتعجيل بتقديم الطلب إذا كانت ميزانية طالب التصريح محدودة ويرغب من الاستفادة من الحد الأدنى الحالي.

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ومن بين التوجيهات : تجنب خطابات « الكفالة » الغامضة فإدارة الهجرة واللاجئين IRCC تطلب إثباتات قاطعة أرصدة بنكية قروض تعليمية معتمدة أو شهادات استثمار مضمونة GICs

يؤثر هذا على جميع المتقدمين للحصول على تصريح دراسة في مؤسسة كندية خارج كيبيك سواء كانت من الهند أو باكستان –آسيا- أو نيجيريا –إفريقيا- أو البرازيل –أمريكا- أو أي مكان آخر من العالم.

وتولي دائرة الهجرة والجنسية واللاجئين والمواطنة الكندية اهتماما بالغا للاستعداد المالي لدى الراغب. وإذا قدم مستندات لا تستوفي الحد الأدنى الجديد بعد 1 سبتمبر 2025 فمن المرجح أن يرفض طلبه.

وهذا يعني أن المتقدمين للحصول على تصريح دراسة سيحتاجون إلى مبلغ إضافي يزيد عن 2000 دولار كندي. مقارنة بالمتطلبات الحالية.

ولا تقتصر هذه المتطلبات الجديدة على الطالب فقط، بل تشمل أيضا أي فرد من افراد الأسرة يرافقونه إلى كندا إذ يجب أن يثبتوا توفر دخل سنوي كافي لتغطية نفقاتهم أيضا.

وحددت وزارة الهجرة الكندية عددا من الوسائل التي يمكن للطالب استخدامها لإثبات توفر المبلغ المطلوب منها:

وجود حساب بنكي كندي باسم الطالب بعد تحويل الأموال إليه شهادة استثمار مضمونة CICمن مؤسسة مالية كندية إثبات قرض طلابي أو تعليمي من بنك كشوفات حساب مصرفي لآخر أربعة أشهر مسودة بنكية قابلة للتحويل إلى الدولار الكندي خطاب من الجهة أو الشخص الذي يقدم على الدعم المالي إثبات حصول الطالب على منحة دراسية او تمويل داخلي من برنامج تعليمي كندي.

وتذكر الوزارة أن هذه المعايير تحدث سنويا لكن المتطلبات المعمول بها حاليا ستظل سارية المفعول على جميع طلبات تصاريح الدراسة التي تقدم قبل 1 سبتمبر 2025.

تم استيقاء هذه المعلومات من مواقع كندية رسمية

عزيز باكوش يوليوز مونتريال كندا