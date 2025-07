1ère édition du Salon du Tourisme Équestre et de L’Écotourisme d’Ifrane : Un événement inédit pour promouvoir le tourisme durable

Mohammed Drihem

La ville d’Ifrane, capitale du tourisme vert, est fière d’annoncer la

Tenue de la première édition du Salon du Tourisme Équestre et de l’Écotourisme de la région d’Ifrane et Fès-Meknès. Cet événement, qui se déroulera les 11, 12 et 13 juillet 2025, promet d’être une expérience unique pour les passionnés de la nature, des chevaux et du

Tourisme durable.

Le Salon du Tourisme Équestre et de l’Écotourisme d’Ifrane organisé par le CPT d’Ifrane et le CRT de Fès-Meknès; est conçu pour rassembler les professionnels du tourisme, les passionnés de la nature et des chevaux, les acteurs du développement local et les amoureux du patrimoine rural marocain. Pendant trois jours, les participants pourront découvrir les richesses de la région, notamment à

travers des randonnées équestres et des visites de sites naturels et des

dégustations de produits locaux.

Le programme du salon inclut une variété d’activités, notamment :

Des visites de sites naturels et de monuments historiques, des randonnées et des activités équestres, des dégustations de produits locaux et des animations, des présentations et des débats sur le tourisme durable et l’écotourisme, un dîner gala au Michlifen Golf & Resort

Le Salon du Tourisme Équestre et de l’Écotourisme d’Ifrane est

organisé pour promouvoir le tourisme durable et l’écotourisme dans la

région. Il vise à mettre en avant les richesses naturelles et culturelles

de la région et à soutenir les professionnels du tourisme.

La première édition du Salon du Tourisme Équestre et de l’Écotourisme d’Ifrane promet d’être un événement inoubliable pour

les amoureux de la nature et du tourisme durable.