الطبعة الأولى لصالون السياحة الفروسية والسياحة البيئية في إفران: حدث فريد لتعزيز السياحة المستدامة

بقلم محمد الدريهم

تعلن مدينة إفران، عاصمة السياحة الخضراء، عن تنظيم الطبعة الأولى لصالون سياحة الفروسية والسياحة البيئية في منطقة إفران وجهة مكناس فاس. هذا الحدث، الذي سيقام أيام 11 و12 و13 يوليو 2025، يعد تجربة فريدة لعشاق الطبيعة والخيول والسياحة المستدامة.

صالون سياحة الفروسية والسياحة البيئية في إفران يهدف إلى جمع محترفي السياحة، وعشاق الطبيعة والخيول، والفاعلين في التنمية المحلية، ومحبي التراث القروي المغربي. خلال ثلاثة أيام، سيتمكن المشاركون من اكتشاف ثروات المنطقة، خاصة من خلال رحلات ركوب الخيل، وزيارة المواقع الطبيعية، وتذوق المنتجات المحلية.

يتضمن برنامج الصالون مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك: زيارة المواقع الطبيعية والمعالم التاريخية, رحلات الخيل والأنشطة الفروسية, تذوق المنتجات المحلية والأنشطة الترفيهية, العروض والمناقشات حول السياحة المستدامة والسياحة البيئية مع عشاء ساهر في منتجع ميشليفن جولف آند ريزورت

صالون السياحة الفروسية والسياحة البيئية في إفران ينظم لتعزيز السياحة المستدامة والسياحة البيئية في المنطقة و يهدف إلى تسليط الضوء على الثروات الطبيعية والثقافية للمنطقة ودعم محترفي السياحة.

تعد الطبعة الأولى لصالون السياحة الفروسية والسياحة البيئية في إفران بحدث لا ينسى لمحبي الطبيعة والسياحة المستدامة.