La Commission marocaine de l’Union internationale pour la conservation de la nature organise un séminaire national

Mohammed Drihem

La Commission marocaine de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) organise un séminaire national sous le thème « La Commission marocaine de l’UICN : un acteur national au service de la biodiversité » le mardi 1er juillet 2025 à l’hôtel Ibis à Rabat.

Ce séminaire selon ses organisateurs a pour objectifs de présenter la Commission marocaine de l’UICN, ses objectifs et sa structure, la stratégie et le plan d’action de la Commission, de partager les grandes lignes du plan de communication de la Commission et de mettre en avant le rôle de la coopération et du partenariat national et international pour la conservation de la biodiversité. Il sera clôturé par l’approbation des propositions susceptibles d’améliorer les performances de la Commission marocaine de l’UICN pour la conservation de la biodiversité

Ce séminaire comportera deux sessions dont la première portera sur la présentation des objectifs et la structure de la Commission marocaine de l’UICN et un panel de discussion sur le thème « Quel rôle de la Commission marocaine de l’UICN dans la mise en œuvre des stratégies nationales de conservation et les perspectives de partenariat »

Participent aux travaux de ce séminaire ; les membres de la Commission marocaine de l’UICN, les représentants des secteurs gouvernementaux concernés, le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement et les représentants des médias.

Au programme de cette rencontre après les allocutions d’ouverture protocolaires ; la Présentation de la Commission marocaine de l’UICN suivi du panel de discussions sur le rôle de la Commission dans la mise en œuvre des stratégies nationales de conservation, de synthèse, et de la lecture des recommandations