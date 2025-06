Astronomie

Une découverte majeure : une exoplanète rare détectée

par l’Observatoire de l’Oukaïmeden

Mohammed Drihem

Une équipe de chercheurs de l’Observatoire astronomique de l’Oukaïmeden a dirigé récemment la découverte et la validation d’une exoplanète de type super-Terre, située à seulement 47 années-lumière de la Terre. Cette découvrerte selon un communiqué de l’Observatoire d’Oukaimeden ; a été rendue possible grâce à la collaboration avec plusieurs équipes, notamment les groupes TESS et MuSCAT, dont les données ont été utilisées dans l’analyse.

La planète en question, baptisée TOI-1846 b précise-t-on, orbite autour d’une étoile naine rouge (de type M) en un peu moins de quatre jours terrestres. Sa taille, estimée à environ 1,8 fois celle de la Terre, la place dans une zone peu peuplée appelée le « radius valley » – un intervalle critique entre les planètes rocheuses et les mini-Neptunes. L’étude vient d’être rendue publique sur arXiv (arXiv – prononcé « archive », le « X » étant comme la lettre grecque « chi » – est une archive ouverte de prépublications électroniques ) et sera prochainement publiée dans la prestigieuse revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Selon le communiqué de l’Observatoire de l’Oukaïmeden ; la contribution de ce dernier a été déterminante dans cette collaboration internationale, notamment grâce aux observations au sol qui ont permis d’écarter les scénarios de faux positifs et d’affiner les caractéristiques physiques de l’exoplanète.

Cette découverte ajoute-t-o, ; est le fruit d’une collaboration incluant notamment Abderahmane Soubkiou, Khalid Barkaoui, Jamila Chouqar, Mourd Ghachoui et Zouhair Benkhaldoun de l’Université Cadi Ayyad, en coordination avec des chercheurs de Harvard, MIT, l’Université de Liège et plusieurs observatoires internationaux.

Pour le Directeur de l’Observatoire d’Oukaimeden Pr. Zouhair Benkhaldoun : « Cette découverte illustre parfaitement la montée en puissance de l’Observatoire de l’Oukaïmeden comme acteur incontournable dans le domaine de l’astrophysique, notamment dans l’étude des exoplanètes. Elle confirme le rôle central que joue aujourd’hui l’Université Cadi Ayyad dans les grandes collaborations scientifiques internationales »,

A souligner que TOI-1846 b est une candidate idéale pour des études atmosphériques futures, notamment grâce au télescope spatial James Webb (JWST). Ce type de planète est essentiel pour comprendre la formation et l’évolution des systèmes planétaires autour des étoiles de faible masse.

Il est à signaler aussi que cette découverte a été faite dans le cadre d’un travail de thèse de doctorat soutenue à l’université Cadi Ayyad au mois de novembre 2024 par le premier auteur de l’article relatant la découverte : Abderrahman Soubkiou et ce résultat s’inscrit dans la continuité des contributions de l’Observatoire de l’Oukaïmeden dans les domaines de l’astronomie planétaire, de la caractérisation des petits corps du système solaire et désormais de la détection d’exoplanètes. Ces travaux renforcent la position du Maroc dans le paysage scientifique mondial.