L’ANEF fait le point sur la situation des incendies de forêt et rappelle son bulletin d’alerte national concernant les risques d’incendie.

Par Mohamed Drihem

Au cours des dernières 24 heures, jusqu’au 19 juin 2025, huit incendies ont été recensés à l’échelle nationale, dont six en milieu forestier et deux en dehors, selon l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF). L’ANEF confirme que, grâce à la vigilance et aux interventions rapides et coordonnées des services compétents, tous ces incendies ont été maîtrisés. Ils ont causé des dégâts sur une superficie totale estimée à environ 20 hectares.

Ces incendies ajoute le communiqué de l’ANEF ; ont été enregistrés dans diverses provinces à connaitre : Tétouan : 15 hectares, l’incendie a été maîtrisé, et les opérations d’extinction des foyers de fumée se poursuivent, Khénifra : 3,5 hectares, Chefchaouen : 1,1 hectare, Khemisset : 0,095 hectare, Midelt : 10 mètres carrés, dû à une cause naturelle (foudre), Casablanca : 0,02 hectare et Taza et Sidi Slimane : Des foyers hors zone forestière.

Par ailleurs, le communiqué précise que depuis le 1ère janvier et jusqu’au 20 juin 2025, 111 incendies ont été enregistrés dans le Royaume, soit un nombre inférieur à la moyenne décennale (130 incendies en moyenne). La superficie de forêts brûlées s’élève à 130 hectares, ce qui représente une diminution de quatre fois par rapport à la moyenne des dix dernières années.

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts rappelle avoir déjà émis un bulletin d’alerte le 15 juin 2025. Ce bulletin, basé sur des données scientifiques et des cartes prévisionnelles, identifiait avec précision les zones sensibles et exposées au risque d’incendies de forêt. Il signalait également un niveau de risque élevé à très élevé d’incendies de forêt pour la période du 16 au 20 juin 2025 dans plusieurs provinces, notamment : Azilal, Béni Mellal, Chefchaouen, Kénitra, Khémisset, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Taounate, Taza, Nador, Al Hoceima, Ouazzane…

À cette occasion, l’ANEF renouvelle son appel à la plus grande vigilance et prudence de la part des citoyens, en particulier dans les zones forestières à risque. Elle insiste sur la nécessité de ne pas allumer de feux dans les espaces naturels, de ne pas jeter de mégots de cigarettes ou de déchets inflammables, et de signaler immédiatement toute fumée ou comportement suspect aux autorités locales, aux agents des Eaux et Forêts ou à la Protection Civile. L’Agence souligne que la protection de nos forêts est la protection des vies, et par conséquent, de notre avenir commun.