Mohammed Drihem

Ifrane, le 13 juin 2025 – L’association « Joudour Al Amal » (Racines de l’Espoir) d’Ifrane a organisé Dimanche 15 Juin dernier une campagne de sensibilisation sur la prévention des incendies de forêt et la pollution, sous le thème : « Ensemble pour protéger nos forêts des incendies et de la pollution ».

Dans sa Déclaration au Journal ; la présidente de l’association Racines de l’éspoir Mlle Fatima Zahra Oubakalla a souligné que dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale, il est essentiel pour nous de sensibiliser les citoyens, les habitantes et habitants d’Ifrane, ainsi que les visiteurs qui viennent découvrir notre région, à l’importance de la préservation de la forêt.

Nous, en tant que jeunes, filles et garçons d’Ifrane, et étudiants de l’Université Al Akhawayn a-t-elle précisé ; savons que la ville accueille un grand nombre de visiteurs qui viennent profiter de sa nature. Donc, il est de notre devoir de les informer que les incendies peuvent représenter un grand danger pour la ville d’Ifrane en particulier, et pour le Maroc en général.

Et d’ajouter : « Nous devons les sensibiliser et les conscientiser sur le fait que les gestes simples qu’ils font parfois, peuvent être à l’origine de nombreux incendies de forêt ».

Comme nous le savons avait-elle conclu, Ifrane est une ville située au cœur de la forêt, c’est donc une ville dans la forêt. C’est pourquoi la question des feux est très importante, et nous, les jeunes, devons sensibiliser les gens sur le fait que notre environnement à tous doit être protégé par tous. Nous devons tous nous unir pour le préserver.

Selon ses organisateurs ; cette journée de sensibilisation a débuté par une session d’ouverture avec un discours de bienvenue et une présentation du programme de la journée par la présidente de l’association Mlle Matima Zahra Oubakalla suivie par le commandant Provincial de la protection civile qui a soulignè l’importance de la prévention des incendies de forêt et présenter les mesures à prendre pour protéger les forêts.

Un atelier interactif intitulé « Comment prévenir les incendies de forêt ? » a été organisé par la suite, avec une présentation d’une courte vidéo et un débat avec les enfants et les jeunes sur les pratiques à adopter dans la nature et des brochures et des dépliants de sensibilisation ont été distribués aux participants.

Aussi ; une promenade environnementale a été organisée dans le parc de la Source Vittel, avec des membres de l’association et des éléments de la protection civile. Les participants ont appris à détecter les risques dans la nature et ont reçu des sacs environnementaux pour collecter les déchets.

La session de clôture a été marquée par un discours de remerciement aux participants et une photo de groupe avec des Remerciements de la présidente de l’association, Mme Fatima Zahra pour les participants et les partenaires pour leur soutien et leur coopération dans la réussite de cette initiative environnementale.

A noter que cette campagne de sensibilisation vise à sensibiliser les citoyens et les visiteurs d’Ifrane à l’importance de protéger les forêts et l’environnement, et à prévenir les incendies de forêt et la pollution.

Cette journée de sensibilisation a été organisée avec le soutien de toutes les autorités locales de la ville d’Ifrane, de l’ANEF, de la Protection Civile, et sous le patronage apprécié de l’Université Al Akhawayn et avec la contribution efficace de tous les individus et les entités qui ont cru en l’importance de protéger notre environnement et ont contribué, chacun à sa manière, au succès de cette noble initiative environnementale,