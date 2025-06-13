تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مدينة بنكرير تستضيف الدورة الخامسة للمنتدى الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

محمد الدريهم

تنظم الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، الدورة الخامسة للمنتدى الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار: « الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية الترابية: نحو دينامية جديدة لتلاقي السياسات العمومية »، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببنجرير.

يهدف هذا المنتدى، حسب منظميه، إلى مناقشة وتثمين التجارب والجهود التي راكمها المغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الناجحة في النهوض بهذا القطاع.

سيشمل المنتدى سلسلة من المؤتمرات وورش العمل و »الدروس المتقدمة » (masterclass)، التي سيشرف عليها وزراء ومسؤولون وخبراء وطنيون ودوليون. كما سيتم توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، وسيُنظم قطب للعرض (pôle d’exposition) لتسليط الضوء على كفاءات وقدرات الفاعلين في القطاع.

وسيجمع هذا المنتدى، حسب ما ذكر، أكثر من 1000 مشارك من المغرب وقارات مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، مما يعكس الأهمية الدولية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية المستدامة.

ويأتي هذا المنتدى في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية.