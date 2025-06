Le Conseil Provincial d’Ifrane s’engage pour le développement local et la culture

Mohammed Drihem

Le Conseil Provincial d’Ifrane a tenu sa session ordinaire du mois de juin 2025 ce mardi 10 juin, au cours de laquelle plusieurs points cruciaux pour le développement socio-économique et culturel de la province ont été examinés et débattus. Les discussions ont mis en lumière l’engagement du Conseil en faveur de l’amélioration des services sociaux, du soutien aux associations et de la promotion du patrimoine local.

Dans une déclaration au journal ; M. Abdelrazak Souadi, Directeur des Affaires de la Présidence et du Conseil à la Région d’Ifrane a souligné le Conseil de la Provincial d’Ifrane a tenu sa session ordinaire du mois de juin. Cette session, qui devait initialement se tenir le 12 juin, a finalement eu lieu le 13 juin en raison de sa coïncidence avec un jour ferié.

Selon lui, le Conseil a abordé six points principaux, dont le plus important était le rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement de la Province d’Ifrane pour l’année 2024. Ce rapport visait à informer les membres des projets et programmes réalisés dans le cadre de ce programme et à évaluer les progrès accomplis.

En plus de ce rapport avait-il ajouté, le Conseil a discuté de plusieurs accords, notamment des accords avec des conventions de partenariat pour allouer des subventions à plusieurs associations caritatives que le Conseil Provincial d’Ifrane soutient régulièrement. Ces associations incluent celles qui organisent des événements culturels et des activités dans différentes écoles de la région.

Toutes ces questions ont été approuvées à l’unanimité par le Conseil provincial avait-il conclu, et nous espérons que le Conseil continuera à travailler de manière positive et efficace sur les points inscrits à l’ordre du jour avait-il conclu.

Bilan du programme de développement et soutien aux associations

Le Conseil a notamment examiné le rapport annuel d’évaluation du programme de développement provincial, une étape essentielle pour mesurer l’impact des actions menées et ajuster les stratégies futures.

Un point majeur à l’ordre du jour concernait le soutien aux associations caritatives islamiques de la province. Le Conseil a délibéré sur une convention-cadre de partenariat visant à encadrer ce soutien, et a également procédé à la discussion sur la distribution des aides financières pour l’année 2025. La commission du budget et des affaires financières a souligné l’importance de ces subventions, qui ont un impact positif sur un large éventail d’étudiants. Un montant total de 2.360.000 dirhams a été alloué à plusieurs associations, dont l’association de bienfaisance pour la gestion de l’institution de protection sociale de Dar Taliba Ain, l’association de bienfaisance islamique Dar Talib et Taliba Azrou, l’Association de bienfaisance islamique Dar Taliba Dayat Aoua, et l’association de bienfaisance islamique d’Ifrane.

Le Conseil a également examiné une convention de partenariat relative au soutien financier à l’Association Provinciale des Œuvres Sociales et Caritatives et à la Fédération Nationale pour le Soutien aux Réformes et Initiatives Locales (section Ifrane). Le Conseil provincial d’Ifrane s’est engagé à verser une aide financière annuelle de 600.000 dirhams à ces entités, reconnaissant leur rôle crucial dans l’aide aux personnes âgées, aux sans-abris, aux personnes à besoins spécifiques et aux enfants en situation précaire.

La culture et le patrimoine à l’honneur

Plusieurs conventions de partenariat axées sur l’organisation de festivals culturels majeurs ont été au centre des débats, démontrant la volonté du Conseil de dynamiser la scène culturelle locale et d’attirer les visiteurs : Il s’agit du d’une convention de partenariat entre la province d’Ifrane, la commune d’Azrou et l’Association du Club de l’Écran pour l’Enfance et la Jeunesse, pour l’organisation de la 26ème édition de cet événement. Le Conseil provincial contribue à hauteur de 50.000 dirhams à cette manifestation qui participe au rayonnement territorial et à l’attractivité touristique de la province, une convention de partenariat entre la province d’Ifrane, la commune de Timahdite, l’Association Ait M’hamed de Timahdite et l’Association pour le Développement et la Solidarité, a été validée pour l’organisation du Festival de Valorisation de la Race Ovine de Timahdite et le Conseil provincial participe à cet événement à hauteur de 300.000 dirhams, visant à renforcer le tourisme culturel, stimuler l’économie locale, et préserver la race ovine de Timahdite, menacée d’extinction.

Le Conseil a examiné aussi une convention avec la commune d’Ain Leuh et l’Association Taymat pour l’organisation du festival d’Ahidous. Cet événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, bénéficiera d’une contribution du Conseil de 200.000 dirhams, reconnaissant son rôle dans la valorisation du patrimoine culturel local et l’attraction de nombreux visiteurs.

Enfin ; une convention de partenariat entre la province d’Ifrane, la commune d’Azrou et l’Association « Toumililine pour la promotion de l’Art Amazigh Authentique » a été discutée, avec une contribution de 50.000 dirhams pour l’organisation du Festival d’Azrou pour l’Art Amazigh Authentique. Ce festival est jugé essentiel pour l’animation culturelle et économique d’Azrou et de l’ensemble de la province d’Ifrane.

Par ailleurs ; le Conseil a délibéré sur la réaffectation de crédits budgétaires afin de couvrir sa contribution financière à l’accord de réhabilitation de la Zaouia Sidi Abdeslam dans la commune de Tizguite. Un montant de 2.253.229 dirhams sera transféré depuis d’autres chapitres budgétaires (forage de puits, équipement technique, acquisition de véhicules et machines, paiements à la société Al Omrane pour la réhabilitation d’Ain Vital) vers le chapitre dédié à la réhabilitation de la Zaouia. Cette décision souligne l’engagement du Conseil envers la préservation du patrimoine religieux et culturel de la province.

L’ensemble de ces délibérations, préparées par les commissions compétentes, notamment la commission du budget et des affaires financières et la commission du développement, reflète une approche proactive du Conseil Provincial d’Ifrane pour un développement équilibré et inclusif de son territoire.