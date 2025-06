Découverte astronomique révolutionnaire : Une planète géante défie les théories autour d’une étoile minuscule

Mohammed Drihem

Une équipe internationale d’astronomes, dont la Professeure Jamila Chouqar de l’Observatoire de l’Oukaimeden au Maroc, a fait une découverte qui bouscule les fondements de l’astronomie : une planète géante orbitant autour d’une des plus petites étoiles jamais observées. Publiée dans la prestigieuse revue Nature Astronomy, cette trouvaille remet en question les théories actuelles sur la formation des planètes.

Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que les étoiles de très faible masse ne pouvaient ni former ni retenir de planètes géantes. Pourtant, l’étoile hôte, TOI-6894, est une naine rouge dont la masse ne représente qu’environ 20 % de celle de notre Soleil. Malgré cela, les observations ont clairement révélé la présence de TOI-6894 b, une planète de la taille de Saturne, en orbite autour de cette étoile minuscule.

Cette découverte exceptionnelle a été rendue possible grâce aux données du satellite TESS de la NASA, complétées par des observations au sol menées dans le cadre des projets SPECULOOS et TRAPPIST, pilotés par l’Université de Liège en collaboration avec des chercheurs de l’Observatoire de l’Oukaimeden.

Parmi les figures clés de cette avancée majeure se trouve la Professeure Jamila Chouqar, chercheuse à l’Observatoire de l’Oukaimeden de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. Reconnue pour ses travaux novateurs, elle a notamment reçu le Prix de la meilleure thèse AfAS PhD Prize en 2022 de l’African Astronomical Society et le prix AfNWA-ISP 2024 Prof. Carolina Odman-Govender Early-Career Award for Women in Astronomy.

La Professeure Chouqar souligne l’importance de cette découverte précisant: « Nous pensions que des étoiles aussi petites ne pouvaient pas former ou maintenir des planètes géantes. Pourtant, TOI-6894 est l’une des étoiles les plus communes de la Voie lactée. Cette découverte suggère qu’il pourrait exister bien plus de planètes géantes que prévu, ce qui ouvre de nouvelles perspectives fascinantes.»

L’existence de TOI-6894 b autour d’une étoile si petite est un véritable casse-tête pour les théories actuelles de formation planétaire. Comme l’explique le Dr. Mathilde Timmermans, co-responsable du programme MANGO au sein de SPECULOOS : « Aucun modèle ne parvient à expliquer entièrement la formation de TOI-6894 b. Cela montre que notre compréhension est encore incomplète et souligne l’importance de poursuivre les recherches. »

Le Professeur Michaël Gillon, directeur des projets SPECULOOS et TRAPPIST pour sa part, conclut : « Cette découverte illustre l’incroyable diversité des systèmes planétaires. Avec nos instruments, nous sommes idéalement placés pour détecter d’autres mondes aussi surprenants dans les années à venir. »

Cette avancée majeure, à laquelle la Professeure Jamila Chouqar a contribué, marque un nouveau chapitre dans l’étude des exoplanètes et confirme que l’Univers recèle encore bien des mystères.