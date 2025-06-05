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لمْ نرَ كُرةً،بلْ زِينةَ الفُصَحاءِ

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                          رمضان مصباح

 

الى أشرف حكيمي ،البطل هنا وهناك.

الى كل المغاربة، الذين يفخرون بوطنهم حيثما كانوا.

ولا عزاء للحاقدين.

 

حـاكِـم  فـأنـت حـكـيمُها   بـدهاءٍ

وبــخِــفــة ودرايــــــةٍ وحِـــــذاءٍ

 

بـاريـتَ كــلَّ فــوارسٍ بـديـارِهم

حـتى اسـتويتَ حـكيمَهم   بهَناءٍ

 

مـا كـلُّ مـن لعب الكرهْ  بأميرها

فـنِـزالُـها مُـــرٌّ مُـعـسـلٌ بِـرجـاءٍ

 

مـا كـلُّ مـن لـعب الكره   بأُمَيمَةٍ

تــرْنــو  الــيــه بِـحُـبـهـا ودعـــاءٍ

وإذا الـضـراغـمُ أقـبـلتْ بِـتـدافعٍ

رفــعـتْ أكُــفَّ رجـائِـها لِـسـماءٍ

 

حتى اذا يئِستْ     وشُتتَ شملُها

قـامـتْ  الــى صَـخبٍ وان بِـعناءٍ

 

مـا كَـلَّ من نظمَ الكُرهْ  كقَصيدةٍ

حـتـى اعْـتـلى امـارةَ   الـشُّعراء

 

ايــهٍ اســودَ أطـالـسٍ  فَـبِريحِكم

نــــالَ الـحـكـيم بُـطـولـة بــإبـاءٍ

 

ايــه أســود أطـالس   فـبفَخركم

أهـــدى  لـنـا بِـتـواضعٍ وسـخـاءٍ

 

فـخْـرا  يُـدعِّـمُنا غــدا بِـمـلاعبٍ

حـيثُ الـضَّراغِمُ تَـنتَشِي بِـظباءٍ

 

شعبَ البطولة لا عدِمتَ   مَسرَّةً

وبــطــولــةً  مَـــزهُــوَّة بِــنــمـاءٍ

 

الـيكَ حـكيمُ قـصيدتي   ومقالُها:

لــمْ نَــرَ كُـرةً،بلْ زِيـنةَ الـفُصحاءِ  

     

            

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