محمد الدريهم،

مراكش، المغرب – 30 ماي 2025 – تستعد جامعة القاضي عياض بمراكش لتنظيم النهائي الجامعي لطبعة 2025 من المسابقة الدولية الناطقة بالفرنسية « أطروحة في 180 ثانية » (MTen180S). يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 ابتداء من الساعة 9:30 صباحا بمركز المؤتمرات بالجامعة.

تهدف هذه المسابقة إلى تقريب العلم من المجتمع، والاعتراف بالدقة الفكرية للنخبة الأكاديمية، وتعزيز قدرات الباحثين الشباب في مجال التواصل العلمي والشخصي. وتندرج في إطار تعميم الثقافة العلمية والترويج لها لدى عامة الناس.

اثنا عشر مرشحا من مختلف التخصصات، والذين تم تسجيلهم أو دافعوا عن أطروحاتهم خلال السنة الجامعية الحالية، يستعدون لمواجهة التحدي تم اختيارهم من بين ستين مرشحا أبدوا اهتمامهم بالمشاركة. و سيتمكن هؤلاء « السفراء للعلوم الحية » من تقديم أعمالهم البحثية في ثلاث دقائق فقط، باستخدام شريحة واحدة، معبرين عن أنفسهم ببساطة ووضوح وإقناع.

لمرافقة المترشحين في هذا التحضير الصعب، قدمت جامعة القاضي عياض وقطب الدراسات العليا ومختلف المدربين تكوينا مكثفا للباحثين. تناول هذا التكوين التطوير الشخصي، والدقة العلمية، وتثمين البحث، وعزز من مهاراتهم في التوليف والبلاغة والعاطفة العلمية.

سيبدأ البرنامج بافتتاح رسمي بحضور الأستاذ بلعيد بوقادير، رئيس ل جامعة القاضي عياض، والأستاذ حميد قادمي، مدير قطب الدراسات العليا، يليه عرض « أفضل ما في أطروحة في 180 ثانية »، لحظة ملهمة قبل انطلاق المسابقة.

بعد ذلك, سيتناوب المرشحون الاثنا عشر، سفراء العلم الحقيقيون، لتقديم خطابات علمية آسرة. سيواجهون تحدي تقديم جوهر أبحاثهم المعقدة في ثلاث دقائق فقط، مع شريحة واحدة.

بعد مداولات اللجنة، سيتم الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز للفائزين السعداء. أخيرا، سيتولى الأستاذ بلعيد بوقادير، والأستاذ حميد قادمي، والأستاذة بهية نضيف، مديرة مركز التأهيل المهني بالجامعة القاضي عياض وممثلة المدربين « أطروحة في 180 ثانية »، ختام هذه الصباح المتميز.