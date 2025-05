Réunion du Comité Directeur National chargé de la Prévention et de la Lutte contre les Incendies de Forêts

Mohammed Drihem

Jeudi 15 mai 2025 dernier ; le Comité Directeur National chargé de la Prévention et de la Lutte contre les Incendies de Forêts s’est réuni au siège de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), sous la présidence de Abderrahim HOUMY, Directeur Général de l’ANEF.

Lors de cette réunion ; les membres du dit Comité national a débattu de deux points majeurs relatifs au bilan des incendies de forêts survenus en 2024, ainsi que les enseignements tirés et l’examen des dispositifs à renforcer en préparation à la saison estivale 2025.

Selon l’ANEF ; l’année 2024 a enregistré 382 incendies de forêts, ayant affecté une superficie totale de 874 hectares dont 45 % de cette superficie est constituée de formations arbustives, herbacées ou steppiques (notamment l’Alfa). Comparé à l’année 2023, ce chiffre marque une baisse significative de 86 %, et de 82 % par rapport à la moyenne des dix dernières années.

En termes de répartition géographique de ces incendies de forets ; la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a connu le plus grand nombre de départs de feu avec 123 incendies pour 346 ha, soit 32 % du total national), la région de Fès-Meknès a enregistré la plus grande superficie brûlée (357 ha, soit 41 % du total national).

Ce recul notable des incendies peut s’expliquer par plusieurs facteurs dont les conditions météorologiques moins favorables aux incendies durant l’été 2024 dans les zones forestières à risque, une mobilisation rapide et coordonnée des intervenants, permettant de maîtriser 95 % des incendies avant qu’ils n’atteignent 5 ha, des campagnes de sensibilisation ciblées à l’occasion de la Journée nationale de prévention des incendies (21 mai), ayant touché près de 27.000 élèves et visiteurs, dans 240 établissements scolaires et 100 forêts urbaines et enfin ; la diffusion régulière de Bulletins de Risque Incendie de Forêts (BRIF) par l’ANEF dans les médias nationaux.

A noter que seuls deux incendies ont dépassé les 100 hectares en 2024 il s’agit du feu de Taza (Bourd), avec 162 ha brûlés et le feu de Tétouan (Bghaghza), avec 156 ha brûlés.

À l’échelle du bassin méditerranéen, précise un communiqué de l’ANEF ; les incendies ont atteint des niveaux alarmants en 2024. D’après les données du Système Européen d’Information sur les Feux de Forêts (EFFIS), les superficies brûlées ont été particulièrement importantes au Portugal (143 300 ha), en Turquie (119 000 ha), en Espagne (42 508 ha), en Grèce (41 855 ha), en Italie (40 025 ha) et en France (12 452 ha).

Au Maroc souligne-t-on, malgré les tendances climatiques actuelles, caractérisées par des sécheresses et de longues vagues de chaleur successives, les politiques de prévention et de lutte contre les feux, adoptées par l’ensemble des intervenants, principalement le Ministère de l’Intérieur, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, les Autorités Locales, la Protection Civile, la Gendarmerie Royale, les Forces Royales Air, les Forces Armées Royales et les Forces Auxiliaires visent à réduire le maximum possible les dommages socio-écologiques et environnementaux potentiels des incendies de forêt.

Concernant les préparatifs pour l’année 2025 en cours, l’ANEF a mobilisé un budget de 160 millions de dirhams pour renforcer les efforts de prévention et d’intervention. Ce budget permettra notamment l’entretien de tranchées pare-feu, l’aménagement de points d’eau et de pistes forestières, la réalisation de travaux de sylviculture préventive, le renforcement des postes de vigie et de la présence des guetteurs d’incendies et l’entretien des véhicules d’intervention rapide et l’acquisition de nouveaux équipements de lutte.

Il convient a cet effet de rappeler que la majorité des incendies sont d’origine humaine. L’ANEF appelle donc l’ensemble des usagers des espaces forestiers – campeurs, éleveurs, apiculteurs, randonneurs – à la plus grande vigilance et à éviter l’usage du feu en milieu forestier, en particulier durant la saison estivale.

Aussi ; les citoyens sont invités à signaler immédiatement tout départ de feu ou comportement suspect aux autorités compétentes.

La préservation de notre patrimoine forestier est l’affaire de tous. Elle nécessite une mobilisation collective pour maintenir les équilibres écologiques, soutenir les économies locales et renforcer la résilience du Maroc face aux changements climatiques.