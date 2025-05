Province d’Ifrane : Inauguration d’un « Village solidaire des Produits du terroir et de l’artisanat » pour la célébration du 20ème Anniversaire de l’INDH

Mohammed Drihem

À l’occasion du 20ème anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la ville d’Ifrane a inauguré un « Village solidaire des Produits du terroir et de l’artisanat » sur la Place de la poste, le Jeudi 22 mai 2025. L’événement a été présidé par le Gouverneur de la Province, Driss Misbah, et a rassemblé une quarantaine de coopératives locales, bénéficiaires du soutien de l’INDH et de la plateforme provinciale des jeunes d’Ifrane, qui ont eu l’occasion d’exposer leurs produits artisanaux et du terroir.

En marge de cet événement, le Gouverneur a visité la Plate-forme des jeunes pour s’enquérir de la très bonne marche de son travail et des différents ateliers et programmes de formation qu’elle assure au profit des jeunes porteurs de projets et des coopératives de la Province.

Dans une déclaration au Journal ; M. Jawadi Yaacoubi, Président de l’Association Provinciale pour le développement économique et social, chargée de la gestion de la Plate-forme Al Arz des Jeunes d’Ifrane dans le cadre du troisième programme de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), a déclaré :

« Nous célébrons aujourd’hui le 20ème anniversaire du lancement de l’INDH, qui a eu un impact positif sur tous ses programmes. Mais ce que nous pouvons souligner aujourd’hui, c’est ce que l’association a réalisé depuis sa création en 2020 jusqu’en 2025. Nous avons obtenu des résultats dans plusieurs domaines liés au troisième programme, qui vise à améliorer les revenus et l’intégration économique des jeunes.

Nous avons mis en place des formations et des projets qui ont eu un impact positif sur les femmes, les jeunes, les porteurs de projets et les coopératives. Nous avons également organisé des formations dans divers domaines.

Il a ajouté : « Nous sommes fiers de cette initiative royale qui a un impact important sur notre région. Nous espérons que Dieu nous accordera succès et prospérité. »

Pour sa part, la jeune bénéficiaire des formations assurées par cette plate-forme des jeunes d’Ifrane Mlle Halima Aït Inaya, porteuse du projet « Madame La Poule » pour l’élevage de poules elle a déclaré au Journal: « Concernant le projet, je remercie Dieu, j’étais débutante, mais j’ai progressé avec le temps. J’ai bénéficié de l’Initiative nationale pour le développement humain et je tiens à remercier la plateforme et l’équipe pour leurs efforts et leur accompagnement, que ce soit avant ou après avoir bénéficié de l’initiative »

De son côté ; l’exposant au village solidaire Hassan Bouraqi, de la coopérative agricole Kounouz Al Atlas, à Azrou. S’est déclaré ravis de célébrer le 20ème anniversaire de l’Initiative nationale pour le développement humain. Notre coopérative a-t-il précisé ; a bénéficié de cette initiative et nous sommes satisfaits des résultats. Nous espérons que cette initiative continuera à nous accompagner et nous permettra de nous développer au-delà de nos frontières.

Notre coopérative a-t-il précisé ; est spécialisée dans la production d’huiles essentielles, végétales et médicinales. C’est un projet important qui emploie un grand nombre de femmes rurales. Nous sommes fiers de nos réalisations et nous remercions l’Initiative nationale pour le développement humain pour son soutien…»

Pour sa part, la présidente de la coopérative Safa, Khadija Khajou a déclaré au Journal que sa coopérative spécialisée dans les plantes aromatiques et médicinales et les produits alimentaires qui a obtenu plusieurs certificats biologiques dont notamment celles de L’ONSSA ; travaille sur la valorisation de la plante de sa plantation à la production. C’est une coopérative 100% féminine qui veille sur la valorisation de la plante aromatique et médicinale locale pour produire les huiles essentielles et du couscous aromatisé.