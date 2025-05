Province de Tinghir. La Province de Tinghir célèbre 20 ans de l’INDH : Plus de 720 millions de dirhams investis

Mohammed Drihem

La province de Tinghir a marqué avec éclat le 29ème anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) lors d’une cérémonie officielle tenue le lundi 19 mai 2025 dans la salle des réunions de la préfecture sous la Présidence du gouverneur de la province Mr Ismail Haikal et en présence de nombreux responsables locaux, notamment le président du Conseil des Ouléma local, les présidents des collectivités territoriales, le Conseil provincial, ainsi que des représentants des services extérieurs, des acteurs de la société civile et des bénéficiaires des différents programmes de l’INDH.

La cérémonie a été marquée par la projection d’un film documentaire retraçant les réalisations et les projets phares de la province dans le cadre des différentes phases de l’INDH suivi d’un exposé détaillé qui a mis en lumière le bilan de l’Initiative au niveau provincial, couvrant ses trois phases et la période transitoire, avec une répartition des projets par programmes et domaines d’intervention.

Ainsi, le Bilan des phases I et II (2005-2018) a relevé la réalisation de 1137 projets pour un cout global de 772,24 Millions de Dirhams dont 576 ?24 Dhs Comme contribution de l’INDH

Ces projets précise-t-on ; ont ciblé des secteurs essentiels tels que la santé, l’éducation, l’eau, l’électricité, les routes, ainsi que le soutien aux activités génératrices de revenus.

Pour ce qui est de la phase III (2019-2023) ; le Bilan ainsi présenté a souligné la réalisation de 1080 projet durant cette phase pour une enveloppe budgétaire de 437,9 Dhs dont 431,5 comme apport de l’INDH.

La répartition des projets a touché les différents programmes à savoir : Le Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, l’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes -incluant la création et l’équipement de 6 plateformes pour les jeunes-. Et enfin ; l’impulsion du développement humain des générations montantes, notamment dans les domaines de l’enseignement préscolaire et de la santé scolaire.

Pour le Bilan de la phase transitoire (2024-2025) il nous a été donné de relever la réalisation de 313 projets pour un cout global de 103,2 Dhs dont une contribution de l’INDH estimée à 102,4 Dhs.

A souligner que cette phase a mis l’accent sur la consolidation du processus de développement à travers des projets structurants, durables et à impact direct, en particulier pour le soutien de la jeunesse et le renforcement du capital humain.

Par ailleurs joute-t-on, la déléguée provinciale de l’Entraide Nationale a présenté un exposé soulignant le rôle crucial de l’Entraide Nationale dans l’intégration des interventions sociales et son soutien aux catégories vulnérables et nécessiteuses en partenariat avec l’INDH.

L’événement, qui a réuni plus de 200 participants, s’est conclu par des prières pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, suivies d’une réception de thé organisée en l’honneur des invités, dans une atmosphère témoignant de l’engagement collectif en faveur du développement durable de la province.