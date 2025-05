20ème Anniversaire de l’INDH : Deux projets ambitieux pour l’intégration socio-économique des femmes dans la Province d’El Hajeb

Mohammed Drihem

En célébration du 20ème anniversaire de l’INDH ; la Province d’El Hajeb a été au rendez-vous lundi 19 Mai en cours avec l’inauguration officielle de deux projets de construction et d’équipement de centres polyvalents pour l’intégration socio-économique des femmes, réalisés dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) par le Gouverneur de la Province accompagné de plusieurs personnalités civile et militaires.. Ces projets visent à renforcer l’intégration socio-économique des femmes en situation de vulnérabilité et à leur offrir une formation professionnelle et des services sociaux et économiques.

Le Premier projet concerne la Construction d’un Centre polyvalent pour l’intégration socio-économique des femmes « Akachmir » réalisé à El Hajeb sur une superficie globale de 350 m² pour une enveloppe budgétaire globale de 3.977.080 dirhams et dont Objectif est de Renforcer l’intégration socio-économique des femmes en situation de vulnérabilité, Offrir une formation professionnelle et des services sociaux et économiques pour les femmes, Renforcer le rôle des femmes dans la société et améliorer leur situation économique et sociale.

Ce projet réalisé en partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la Province d’El Hajeb, Commune territoriale d’El Hajeb, la Direction provinciale des affaires sociales d’El Hajeb et l’Association Amal pour la femme et l’enfant d’El Hajeb offrira aux bénéficiares différents Services dont l’écoute et orientation, l’Informatique, Cuisine et sciences alimentaires, Coiffure, Couture traditionnelle et moderne, Sport, un Espace pour les enfants.

Quant au second projet inauguré par la même occasion il porte sur la construction d’un Centre polyvalent pour l’intégration socio-économique des femmes réalisé dans la collectivité territoriale rurale Laqsir relevant de la province d’El Hajeb sur une surface totale de 690 m² pour un investissement de 03 millions de dirhams et dont l’Objectif notamment est la Réinsertion socio-économique des femmes en situation de vulnérabilité, la Formation professionnelle des femmes dans différents domaines, l’autonomisation sociale et économique des femmes.

Les bénéficiaires de ce projet réalisé en partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la Province d’El Hajeb, la Commune territoriale de Laqsir et la Délégation provinciale de la coopération nationale qui bénéficieront des services relatifs à l’écoute et orientation, l’Informatique, la Cuisine et pâtisserie, la Couture traditionnelle et moderne et un Espace pour les enfants

Ces deux projets sont des exemples de coopération entre différents partenaires et acteurs de la société civile, visant à renforcer le développement humain, social et économique des femmes en situation de vulnérabilité à El Hajeb.

Dans une déclaration au Journal ; le Chef de Division de l’Action Sociale de la Province d’El Hajeb Mr Tarik Arzaz a souligné : « Aujourd’hui, nous avons donné le coup d’envoi à plusieurs projets, notamment le projet du centre socio-économique pour les femmes à Aqchmir. Ce centre vise à réinsérer les femmes dans la société, à leur offrir une formation professionnelle et à renforcer leur autonomie économique.

Le coût total de ce projet est de 4 millions de dirhams, financé conjointement par l’Initiative nationale pour le développement humain, la coopération nationale, la commune urbaine d’El Hajeb et l’Association Amal pour la femme et le développement.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme destiné à soutenir les personnes vulnérables, en particulier les femmes en situation difficile. Depuis 2005, notre province a lancé plusieurs initiatives pour créer des centres de développement dans différentes régions.

Le centre socio-économique pour les femmes à Aqchmir offrira une gamme de services, notamment l’écoute et l’orientation pour les femmes en situation difficile. Nous sommes convaincus que ce projet aura un impact positif sur la vie de plus de 2200 femmes en situation difficile dans la province d’El Hajeb. »