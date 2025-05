*Projet FEM :

L’Association Akhiam restaure la biodiversité autour du lac Tislite et organise La Caravane de Reboisement

du Projet FEM-GEF :

« Un Engagement Commun pour l’Avenir Vert »

Mohammed Drihem

La récente caravane de reboisement organisée par l’Association Akhiam pour le Développement économique et social d’Imilchil dans le cadre du projet FEM-GEF dans la région d’Imilchil a été marquée par une mobilisation significative des communautés locales et des différents partenaires pour reverdir l’environnement.

Cette initiative, qui s’est déroulée du 28 au 30 avril 2025, a permis de planter 305 jeunes plants, dont 122 cèdres et 122 cyprès d’Arizona, dans différentes localités de la région.

Cette caravane selon ses initiateurs est un exemple inspirant de collaboration entre les acteurs locaux, les institutions et les citoyens pour la protection de l’environnement et la promotion d’un avenir durable. Les résultats de cette initiative sont encourageants et appellent à la poursuite de tels efforts pour un Maroc plus vert et durable.

A Rappeler que l’Association Akhiam, avec le soutien du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), a lancé un projet ambitieux visant à restaurer les terres dégradées et à préserver la biodiversité de l’écosystème fragile qui entoure le lac Tislite, situé dans le Parc National du Haut Atlas Oriental.

Ce projet, qui s’inscrit dans un contexte écologique crucial, vise à protéger la biodiversité unique du lac Tislite en installant des enclos de mise en défens, des seuils ralentisseurs de flux et en reboisant les zones adjacentes au lac.

Dans ce cadre notamment ; l’Association Akhiam a organisé les 7 et 8 mai 2025 dernier, des ateliers pour marquer l’avancement du projet et lancer officiellement le chantier. Les participants ont visité la pépinière d’Akhiam à Agoudal et ont procédé à l’implantation des sites pour la pose des seuils en gabion et les sites de reboisement.

Ce projet représente un espoir concret pour la préservation de l’écosystème unique du lac Tislite et pour le développement durable de la région d’Imilchil. L’engagement de l’Association Akhiam, le soutien du FEM et la collaboration des partenaires locaux augurent d’un avenir plus vert et plus prospère pour cette magnifique région du Haut Atlas Oriental.