ThinkONE lance une nouvelle technologie qui redéfinit la fiabilité des études de marché dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient et Afrique

Mohammed Drihem

Une technologie révolutionnaire a récemment été lancée et elle est appelée à redéfinir la fiabilité des études de marché dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient et Afrique. Cette initiative émane de ThinkONE, une agence régionale spécialisée dans les études quantitatives et qualitatives, en partenariat exclusif avec IGONOGO, une plateforme leader en innovation technologique.

Selon l’agence, cette innovation représente un saut qualitatif dans la lecture des réactions des consommateurs. Cette nouvelle technologie repose sur l’analyse des mouvements subtils des doigts sur les écrans tactiles, ce qui permet de détecter les émotions réelles des personnes interrogées – même celles qui ne sont pas exprimées explicitement – avec une précision sans précédent, allant jusqu’à des fractions de seconde et au niveau du pixel.

Dans une déclaration concernant cette avancée, Maryam Lahlou, associée directrice et responsable du département recherche chez ThinkONE, a affirmé que « notre engagement envers l’innovation et la précision comportementale fait de cette technologie un outil indispensable pour comprendre les intentions réelles des consommateurs. En intégrant l’analyse comportementale précise avec des méthodes statistiques rigoureuses, nous offrons à nos clients une vision plus profonde et plus réaliste des tendances du marché. »

Selon ses créateurs, cet outil s’appuie sur plus de 30 indicateurs précis issus de l’interaction des utilisateurs pour mesurer l’intention d’achat, l’attractivité de la marque et l’évaluation de la performance des logos et des offres marketing. Cela confère aux entreprises une capacité exceptionnelle à établir leurs priorités et à orienter leurs stratégies avec une grande efficacité.

Cette innovation, applicable aussi bien aux études de terrain qu’aux études numériques selon la même source, représente un tournant stratégique dans la manière de développer les produits et services, et d’acquérir une compréhension plus approfondie du comportement des consommateurs. Cela permet aux décideurs de prendre des mesures éclairées et plus en phase avec les évolutions rapides du marché régional.

ThinkONE est un bureau spécialisé dans les études et le conseil, axé sur les études de marché, les données et la compréhension des besoins des clients. Cette agence mène également des études en utilisant des méthodologies avancées basées sur les sciences comportementales et les neurosciences.