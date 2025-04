M. Laurent SAINT-MARTIN, Ministre délégué auprès du ministre de I’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger se rendra au Maroc le 24 avril 2025

Mohammed Drihem

Dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde 2030 et dans la continuité du renforcement des liens bilatéraux entre la France et le Maroc, suite au voyage d’Etat d’octobre 2024 ; M. Laurent SAINT-MARTIN, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, se rend au Maroc ce jeudi 24 avril.

Lors de cette visite selon ; un communiqué du Ministère Français du commerce extérieur et des français à l’étranger ; Laurent Saint-Martin participera à Rabat au forum d’affaires « Coupe du Monde 2030 Maroc », où il lancera le comité franco-marocain de soutien à l’organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030 accompagné d’une dizaine d’entreprises françaises et visera à promouvoir le savoir-faire français, tant en termes d’infrastructures, que dans la préparation d’événements internationaux de grande ampleur.

La venue du ministre selon la même source permettra également un échange entre les communautés d’affaires marocaine et française en lien avec Mohamed EL KETTANI, coprésident du Club des chefs d’entreprises France-Maroc.

Laurent SAINT-MARTIN en profitera pour échanger directement avec plusieurs représentants institutionnels marocains, notamment Faouzi LEKJAA, président du Comité Coupe du Monde 2030 et ministre chargé du Budget, Ryad MEZZOUR, ministre de l’industrie et du Commerce, et Karim ZIDANE, ministre chargé de l’investissement, de la Convergence et de l‘Evaluation des politiques publiques.

Enfin ajoute-t-on, Laurent SAINT-MARTIN ira également à la rencontre des Français vivant au Maroc, d’abord au lycée Descartes de Rabat puis au Consulat général de Casablanca le soir, où il échangera également avec les élus consulaires.