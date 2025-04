Le Conseil Provincial du Tourisme organise une conférence de presse et annonce l’organisation et le Programme du 1ère Forum des Gorges et des Oasis de Tinghir

Mohamed Drihem

Tinghir, 20 avril 2025: Sous le thème « Les Gorges et les Oasis : leviers pour un développement territorial durable dans la province », le Conseil Régional du Tourisme de Tinghir a organisé une conférence de presse pour présenter le programme du Forum des Gorges et des Oasis, prévu du 2 au 4 mai prochain et ce ; le Dimanche 20 Avril dernier.

Cette journée du dimanche a été consacrée à l’intervention du président du Conseil Régional du Tourisme, M. Mohamed Bendidi, et du secrétaire du comité d’organisation, M. Mustapha Ouardi qui ont présenté tous les aspects de ce premier forum des gorges et des oasis de la province de Tinghir, les objectifs visés par son organisation et le programme général de cet événement.

Les intervenants ont déclaré que le forum bénéficie du soutien et de la supervision de la Province de Tinghir, en partenariat avec plusieurs collectivités territoriales et avec le soutien de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier et de la société « Manajem Amdghaz ». Il se distingue par un programme riche et varié, comprenant des conférences scientifiques, des ateliers environnementaux, des activités sportives, des expositions et des soirées artistiques, pour une valeur financière estimée à 150 millions de centimes.

Selon le président du Conseil Régional du Tourisme, ce forum vise à encourager l’écotourisme et les sports de montagne et de nature sur les circuits des gorges et des oasis, avec la présence d’athlètes de renommée mondiale pour inciter les jeunes à la pratique sportive et renforcer la compétitivité. Il vise également à soutenir l’économie locale en commercialisant les produits du terroir et l’artisanat traditionnel.

Pour sa part, M. Mustapha Ouardi a souligné que cette première édition du Forum des Gorges et des Oasis de la province de Tinghir connaîtra l’organisation de conférences scientifiques sous la supervision d’experts et de chercheurs de différentes universités nationales et institutions publiques concernées, afin d’échanger des expériences et des expertises dans le domaine du développement des oasis et des gorges.

La rencontre avec la presse a été marquée par l’interaction des journalistes, qui ont exposé leurs préoccupations et leurs questions concernant la durabilité et l’institutionnalisation du forum, ainsi que l’implication de la population locale dans l’élaboration de ses recommandations. La conférence s’est conclue par les remerciements du comité d’organisation aux médias, les invitant à assurer la couverture mediatique des activités du forum et à transmettre ses recommandations à l’opinion publique, tout en soulignant les défis auxquels est confrontée la région des gorges et des oasis de la province, qui nécessitent une prise de conscience collective et une coopération nationale et internationale.