مباراة المولودية الوجدية ، تحكيم مثير للجدل

سليمة فراجي

حضرت هذا المساء مباراة نادي المولودية الوجدية إلى جانب أعضاء اللجنة، وقد أثارت انتباهي قرارات تحكيمية غير عادلة أضرت بشكل واضح بفريقنا رغم تحقيقه الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ذلك انه تم احتساب ضربة خطأ مشكوك فيها لصالح الفريق الخصم، وتجاهل حكم المباراة ضربة جزاء واضحة لصالح المولودية، بالإضافة إلى عدة حالات تسلل لم يتم الإعلان عنها.

‎تُثير هذه القرارات المجحفة تساؤلات مشروعة حول حيادية التحكيم علما ان نادي المولودية، كأحد الأندية التاريخية والرمزية، يستحق تحكيماً عادلاً يحترم قواعد اللعبة. ولن نتردد في مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل رسمي، من أجل توضيح ما جرى وضمان عدم تكرار مثل هذه المظالم علما ان الرئيس الاستاذ خليل متحد وكافة اعضاء اللجنة يتسلحون بإرادة وعزيمة من اجل نهضة الفريق ويتمنون ان يكونوا عند حسن ظن وتطلعات جمهور الفريق ومناصريه

‎إن احترام اللعبة يبدأ من نزاهة التحكيم.