رفقاً بالشباب المبدع: دعوة لفتح الأبواب أمام الحالمين

رسالة موجهة إلى السيد الرئيس المدير العام للتلفزيون المغربي وإلى السيد مدير المركز السينمائي المغربي

بقلم: سعيد ودغيري حسني

رفقاً بشبابٍ يتنفس الحلم

رفقاً بمن يسيرون على شوك الطريق حفاةً حاملين فوق أكتافهم حقائب مليئة بالأفكار والقصص والخيالات المدهشة.

رفقاً بمن لا يملكون غير قلم ونبض وبطاقة فنية وأمل.

سيداتي سادتي القائمين على الشأن السمعي البصري في وطننا.

منذ متى أصبح الحلم يحتاج إلى رأس مال.

منذ متى صارت الكاميرا لا ترى إلا من له شركة وميزانية وظهرٌ من حديد.

منذ متى انغلقت دفاتر التحملات على من لهم مفاتيح من ذهب وضاع صوت الشاب الذي يسهر الليالي يكتب ويخرج ويرسم ملامح عمله في الخيال ولا يجد حتى من يصغي.

لقد كانت أبواب التلفزيون قبل سنوات مشرعة كما نوافذ بيت مغربي في ربيع دافئ.

كان الفنان يدخل حاملاً فكرته فيُستقبل ويُصغى إليه ويُرافق ويُحتضن مشروعه.

أما اليوم فقد صار الشاب لا يرى إلا البوابات المغلقة والردود الباردة والصمت الطويل.

أين يذهب من لا يملك شركة.

من لا يقدر على التقدم بدفتر تحملات مُعقد محكوم بلغة الإدارة لا بلغة الحلم.

أين يذهب الحالمون والذين لم تمنحهم الحياة إلا موهبتهم.

أليس الفنّ حقاً كما هو التعليم والصحة.

أليس الإبداع من مقومات تقدم الأوطان ونهوض الوجدان.

هل تعلمون عدد الخريجين كل سنة من المعاهد العليا للسينما والمسرح والإعلام بالمغرب.

هل سألتم يوماً عن عدد الموهوبين الذين تخرجوا من الجمعيات الثقافية ومراكز الشباب دون أن يُمنحوا فرصة واحدة.

كل عام ينبت في هذا الوطن مئات الحالمين بالكاميرا والركح والنص والصورة.

كل عام تخرج دفعات من الشباب الذين يملكون أفكاراً قادرة على صناعة تغيير حقيقي في الصناعة الفنية.

لكن أين يذهب كل هذا الزخم حين لا يجد هؤلاء الشباب نافذة واحدة يطلون منها.

الجامعات تُخرّج.

المعاهد تُخرّج.

الجمعيات تُكوّن.

الورشات تُنير.

لكن في النهاية من يحتضن كل هذه الطاقات.

من يمنح الموهبة حقّها حين تنتهي التصفيقات وتغلق الأبواب.

إننا أمام جيل لا ينقصه الحس الفني ولا اللغة البصرية ولا المعرفة النظرية.

ما ينقصه فقط منبر.

فرصة.

عين مسؤولة تقول له تفضل.

دع الحلم يتحول إلى مشهد.

دع النص يصير فيلماً.

دع الأداء يصل إلى الناس.

الأرقام لا تكذب.

والمواهب لا تختفي بل تُطفأ.

ومن حق كل شاب أن يرى نفسه ذات يوم في شاشة بلاده.

زبدة القول ونواته ومبتدأه ومنتهاه.

نقترح بل نرجو أن تُخصص حصة دائمة كوطا واضحة ضمن برمجة التلفزيون والمشاريع المدعمة من المركز السينمائي.

لفئة الشباب الحاملين لبطاقة الفنان أو أحد مهن السينما والتلفزيون.

يُفتح لهم باب التقديم المباشر دون وسيط أو شروط تعجيزية.

فإذا قُبل المشروع من طرف لجنة مهنية عادلة.

يُحال على شركة إنتاج مختارة لكن تحت إشراف صاحبه المبدع صاحب الرؤية صاحب الحلم.

هكذا فقط نصنع فناً أصيلاً ونمنح التلفزيون روحه من جديد.

هكذا نحمي الوطن من موت الخيال.

هكذا نمنح للشباب طوق نجاة.

لا نطلب صدقة بل نطالب بحقّ.

افتحوا لنا النوافذ.

دعونا نحمل الكاميرا كما نحمل القصيدة.

دعونا نحكي القصص التي لم تُحكَ بعد.

دعونا نُبدع لا نُقصى.

نحن جيل لم يولد في قصور الإنتاج.

بل على الأرصفة في ورشات الأمل وتحت ضوء المصابيح المهترئة.

جيل تعلم الإخراج من الحلم وكتب السيناريو على أوراق من قلوبه لا من دفاتر رسمية.

جيل لا يسأل عن المال بل عن منبر يسمعه وعن عيون تشاهده.

جيل يعرف أن الوطن أكبر من الروتين وأرحب من البيروقراطية.

جيل يعرف أن في كل حي شعبي وفي كل جبل ناءٍ مخرجٌ لم يولد بعد وكاتبٌ لم يُقرأ بعد وممثلٌ لم تُمنحه فرصته.

فهل ننتظر أن يهجرنا هذا الجيل إلى المنصات الأجنبية.

هل نترك أحلامه تُباع في أسواق الآخرين.

هل ننتظر حتى نصير بلداً طارداً للخيال.

أنصفوا الشباب لا تتركوهم يُستنزفون في الركض بين المكاتب.

اسمحوا لهم أن يحكوا وجعهم بلغتهم أن يُصوّروا أوطانهم من زواياهم.

أن يكونوا شهوداً على زمنهم ومرآة لبلادهم.

الفن يا سادتي لا يُورّث بل يُكتشف.

والأمل لا يُؤجَّر بل يُمنَح.

سعيد ودغيري حسني

كاتبب و سيناريست وحالم من الجيل الذي لم يفقد الأمل.