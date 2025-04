L’ambassadeur de France au Maroc CHRISTOPHE LECOURTIER inaugure LE NOUVEAU CENTRE TLS CASABLANCA

Mohammed Drihem

L’ambassadeur de France au Maroc Christophe Lecourtier a inauguré mercredi 16 avril 2024 ; le nouveau centre TLS Casablanca et ce ; en présence du Gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa Aziz Dadas, ainsi que du président-directeur général de TLS Gabriele Piva.

Selon un communiqué de l’Ambassade de France à Rabat ; ce nouveau centre TLS illustre la volonté de la France d’améliorer l’accueil des demandeurs de visas et de répondre aux attentes croissantes de mobilité entre le Maroc et la France. Il est plus spacieux, plus accessible et dispose d’une capacité d’accueil plus étendue puisqu’il peut accueillir de 800 à 1200 personnes par jour, sur une surface de 3 500 m², ce qui va permettre de fluidifier le dépôt des demandes et d’améliorer le confort des usagers. L’accès au salon premium du centre est offert pour toutes les personnes à mobilité réduite.

Dans un discours prononcé à cette occasion ; l’ambassadeur de France Christophe Lecourtier a évoqué plusieurs avancées concrètes qui seront mises en œuvre avec ce nouveau centre TLS puisque a-t-il évoqué ; « il deviendra possible de prendre RDV en dehors des horaires standards, y compris le samedi ainsi que tôt le matin ou en fin de journée, pour s’adapter aux contraintes des demandeurs ; Il y aura un service de collecte des empreintes et des dossiers à domicile ; et enfin , et dans la continuité de la position exprimée par le Président de la République lors de sa visite d’État en octobre dernier, une extension, avec TLS, du service de recueil des demandes de visas directement depuis Laâyoune, où les habitants de la région auront ainsi accès au même service ».

Cette évolution ajoute le communiqué de l’Ambassade ; s’inscrit dans la dynamique d’accompagnement d’une politique de mobilité maitrisée, transparente et respectueuse, largement ouverte à ceux qui participent activement à la vitalité de la relation franco-marocaine, qu’il s’agisse d’étudiants, de travailleurs, de particuliers ou encore des personnels des entreprises françaises ou marocaines qui font vivre les échanges commerciaux entre le Maroc et la France. Sur ce dernier point précise-t-on, le consulat général a conclu 07 accords de partenariat (Air-France, CMA-CGM, Renault, Saint Gobain, Ecole Centrale, BYmaro, Royal Mansour) et dispose d’un accord particulier avec la Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc (CFCIM).

Aussi avance-t-on ; ces mobilités sont ainsi facilitées, accompagnées et sécurisées. Elles doivent notamment être protégées contre les pratiques frauduleuses : dans cette perspective un système de tirage au sort a été mis en place pour certaines catégories de rendez-vous afin de garantir l’égalité d’accès et de tarir les pratiques illégales d’officines qui exploitent la vulnérabilité des demandeurs de visas.

Pour Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc ; « Ce nouveau lieu est une incarnation très bienvenue de la volonté qui nous anime de longue date, à l’ambassade comme chez TLS, d’améliorer l’accueil de tous ceux – et ils sont nombreux – qui souhaitent se rendre en France. Les demandeurs de visas ont des attentes légitimes et croissantes auxquelles nous devons répondre pour être à la hauteur des enjeux de mobilité entre le Maroc et la France. C’est un sujet auquel j’attache évidemment une importance particulière car il touche directement et personnellement de très nombreux Marocains (…) Pour y parvenir, il était indispensable d’adapter nos moyens ».