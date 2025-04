Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot s’entretient avec le Ministre Nasser Bourita

Mohammed Drihem

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a reçu hier son homologue marocain, Nasser Bourita.

Lors de cette rencontres selon un communiqué de l’ambassade de France à Rabat ; ,les deux ministres se sont félicités du dynamisme sans précédent de la relation bilatérale franco-marocaine, pour laquelle un « nouveau livre » s’est ouvert, comme prononcé par ke Président de la République Française Macron à l’occasion de son entretien avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI en octobre 2024.

A cet égard précise le communiqué , les deux Ministres ont réaffirmé la détermination des deux pays à renforcer, préserver et défendre le « partenariat d’exception renforcé » lancé lors de la visite d’Etat du Président de la République au Maroc, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ils ont fait le point sur la mise en œuvre de ce partenariat dans tous les domaines et sont convenus d’en poursuivre l’approfondissement, entretenu notamment par de nombreuses visites croisées et la mise en œuvre des très nombreux accords signés à cette occasion. Les deux ministres se sont réjouis de la perspective de la tenue d’une Réunion de Haut Niveau au Maroc à l’automne prochain.

Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a rappelé à cette occasion la position intangible exprimée par le Président de la République précisant que pour la France, le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Le soutien de la France au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, qui suscite un consensus international de plus en plus large, est clair et constant. Celui-ci constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Dans ce contexte, le Ministre Jean-Noël Barrot a rappelé le soutien de la France aux efforts du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel et encouragé toutes les parties à se réunir en vue d’un règlement politique, qui est à portée de main. Il a également réitéré l’engagement de la France à accompagner les importants efforts du Maroc en faveur du développement économique et social de ces régions, au bénéfice des populations locales. Il a fait état des différentes mesures prises par la France en ce sens et marqué sa volonté que cette dynamique se poursuive.

Aussi prise-t-on ; les deux ministres ont échangé sur les questions régionales et internationales, en particulier les relations euro-méditerranéennes, la situation au Proche-Orient et sur le continent africain. Ils ont réaffirmé leur volonté de mettre la coopération franco-marocaine au service du règlement des crises régionales et de la défense de l’ordre juridique international. Ils ont exprimé, en particulier, leur volonté d’œuvrer conjointement en Afrique, au travers d’une feuille de route commune.

De même ; le Ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a salué l’engagement du Maroc dans les enceintes multilatérales sur les enjeux de paix, de stabilité et de développement, et réaffirmé sa volonté de poursuivre notre concertation étroite dans ce domaine ainsi que d’y porter des initiatives conjointes. À cet égard, il a indiqué que la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan, qui se tiendra à Nice en juin, serait l’occasion d’illustrer l’importante contribution pouvant être apportée par le partenariat franco-marocain dans la défense des biens publics mondiaux.

Le Ministre a enfin salué la ratification par le Royaume du Maroc du Traité des Nations Unies sur la haute mer Précise le communiqué ./.