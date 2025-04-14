هزيمة قاسية لاتحاد وجدة امام الكوكب المراكشي…!!

‎ عبد القادر البدوي

فشل اتحاد وجدة في تحقيق الفوز بميدانه، واستسلم امام المتزعم الكوكب المراكشي، بنتيجة 2 لصفر، في اللقاء الذي اجراه بالملعب البلدي اول أمس الاحد برسم الدورة 22 من بطولة القسم الوطني الثاني.

بداية اللقاء كشفت عن النوايا الحقيقية للفريق الزائر الذي حاول الضغط على مرمى الحارس عسكر، لكن سرعان ما شهد اللقاء تكافؤ في اللعب بين الجانبين. ومن أخطر محاولات الفريق المراكشي تلك التي اتيحت لحمزة فونتي في (د 10) ومحاولة اوسامة صغيري في (د14) …

وامام المد الهجومي للزوار، لعبت عناصر فريق اتحاد وجدة – على غير عادتها – باحتراز كبير، باعتمادها على تكتل دفاعي، مع ملء وسط الميدان بأكبر عدد من اللاعبين، مع الاعتماد على مرتدات خاصة في الدقائق الاخيرة لم تشكل خطورة كبيرة على الحارس الجمجامي…مجهودات الزوار اثمرت هدفا جميلا بواسطة صلاح السلامي في (د 37) بعد تلقيه كرة على المقاس من أسامة صغيري، وكاد سلامي من إضافة الهدف الثاني الا عدم التركيز حال دون تحقيق ذلك، و من اخطر محاولات اتحاد وجدة ، فرصة معتصم بالله الذي فوت على فريقه هدف التعادل امام شباك فارغة.

مع بداية الجولة اتيحت فرصة للكوكب المراكشي كان وراءها الصغيري، والحارس عسكر يتدخل في الوقت المناسب، ورد فعل قوي للاتحاد بواسطة المعتصم بالله الا ان الكلمة الأخيرة كانت للحارس البديل نوفل آيت توبنة، ومع مرور الوقت لاحظنا ضغط قوي لعناصر ليزمو بغية الرجوع في نتيجة اللقاء، في الوقت الذي نهد فريق الكوكب على المرتدات التي شكلت خطورة كبيرة على حارس اتحاد وجدة في عدة مناسبات، ومن اخطرها محاولة الرياني الذي ضيع هدفا محققا عندما وجد نفسه وجها لوجه امام الحارس عماد عسكر الذي انقد مرماه من الهدف، محاولات عناصر ليزمو المتتالية، لم تستغل بالشكل المطلوب بسبب التسرع وعدم التركيز..

فطنة المدرب رضا حكم، أعطت ثمارها، بعد التغييرات التي قام بها دفعة واحدة خلال الشوط الثاني، وهذا ما تبين في الدقائق الأخيرة، بعدما تمكن البديل محسن بوسنان الذي خلق متاعب للدفاع الوجدي من إضافة هدف رائع في الزاوية 9 لمرمى احارس عماد عسكر.