LA PROVINCE D’IFRANE CELEBRE LE 16ème ANNIVERSAIRE DE L’INDH

En célébration du 16ème anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, le Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid a présidé vendredi 21 mai 2021 au siège de la Province, les travaux d’une journée de communication et d’information organisée sous le thème de : « Covid-19 et éducation : Bilan et perspectives pour préserver les acquis ».

Dans une allocution prononcée à cette occasion, El Mazid a tenu de préciser que les festivités commémoratives de ce 16ème anniversaire de l’INDH cette année, ont un caractère particulier lié à la pandémie du COVID-19 qui a imposé des mesures de protection et préventives contre la propagation de ce nouveau coronavirus qui a touché de plein fouet aussi bien le vécu quotidien que le mode de vie des citoyens en général et les conditions de scolarisation des élèves et de l’accueil de ces derniers au niveau des établissements scolaires en particulier d’où le thème retenu cette année pour la commémoration de ce 16ème anniversaire de l’INDH.

En plus des 1028 projets réalisés dans le première et la seconde phase de l’INDH pour une valeur global de 180 Millions de Dirhams avait-il ajouté, le Comité Provinciale du Développement Humain d’Ifrane a approuvé durant la 3ème phases étalée sur 2019-2020, quelques 110 nouveaux projets dont 4 sont en cours de réalisation encore pour une enveloppe budgétaire globale de 47.000.000,00 Dhs visant notamment et surtout, l’achat de matériel médical et biomédical pour les unités hospitalières de la province, la réhabilitation des maisons d’étudiants et étudiantes (Dour Talib et Taliba), la création de maisons de maternité a Azrou et Timahdite et l’achat de près de 60 véhicules pour le transport scolaire au profit de toute les communes de la province.

Pour sa part, le Directeur Provincial du Ministère de l’Education Nationale Mr Mimoune Aghil a fait une communication dans laquelle il a exposé les différentes actions entreprises par son département provincial pour faire face au danger de la propagation du COVID-19 en milieu scolaire en 2020-21, le plan stratégique provincial d’accompagnement du second semestre de l’année scolaire 2020-21, la contribution de l’INDH dans le domaine de l’enseignement, les préparatifs concernant la prochaine rentrée scolaire 2021-22, Le Programme matériel pour l’année 2021 et les Projets en cours de réalisation dans la province.

Par la même occasion, le Directeur Provincial du MEN d’Ifrane a exposé un premier bilan de la mise en application des différents projets objets de la loi cadre 51-17 et l’élaboration d’un portefeuille de projets nationaux dans trois domaines stratégiques à savoir : L’équité et l’égalité des chances avec la généralisation de l’enseignement préscolaire, la création de nouveaux établissements, les écoles de la deuxième chance, les internats et la restaurations entre autres, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la formation à travers la révision des programmes, le renforcement des langues, des cycles internationaux et des filières professionnelles et l’actualisation du modèle pédagogique et enfin, la gouvernance et la mobilisation pour le renforcement du système d’information et l’institution de la contractualisation.

De son coté, Mr Mbarek Mamouni, chef de Division de l’Action Sociale au niveau de la province d’Ifrane a donné lecture aux différents projets réalisés par l’INDH au niveau de la Province d’Ifrane durant les années 2019 et 2020 ainsi qu’à la programmation pluriannuelle 2021-2023 prévu pour la province d’Ifrane avec un montant global de quelques 58.896.064,00 DHS répartis sur les quatre programmes de la 3ème Phase de l’INDH à savoir : Le rattrapage des déficits au niveau des infrastructures et des services sociaux de base dans les espaces territoriaux les moins équipés, l’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’amélioration des revenus et l’intégration économique des jeunes, ainsi que la promotion du développement humain des générations montantes.

Au terme de cette rencontre commémorative, une réception a été organisée en l’honneur des participants et lors de laquelle les Jeunes (U12) de l’Association Michlifen du Basket-Ball d’Ifrane qui ont reçu des cadeaux des mains du Gouverneur de la Province en guise d’encouragement aux équipes du Club qui ont décroché cette année la Coupe du Trône (équipe féminine) et le titre de champion national au tournois des jeunes de moins de 12 ans (U12) et qui ont été chaleureusement applaudis par l’assistance.

En guise de Clôture de la journée, Mr Abdelhamid El Mazid et les membres du CPDH se sont rendu dans la ville d’Azrou pour visiter la maison de la maternité réalisée dans cette localité dans le cadre de l’INDH.

Mohammed Drihem