تجديد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء… يزعزع كيان عصابة قصر المرادية…!!

سليم الهواري

جدّدت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد اعترافها بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، وذلك خلال اجتماع عقده، الثلاثاء في واشنطن، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع ناصر بورطة، وهو الخبر الذي نزل كقطعة ثلج بارد على عصابة النظام العسكري في الجزائر.

وأعرب روبيو عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، واصفًا إياه بالمقترح الجاد وذي المصداقية والواقعي، معتبراً أنه » يشكل الإطار الوحيد الكفيل بالتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي ».

ويأتي هذا الموقف الأمريكي تجديدًا للموقف التاريخي الذي عبّر عنه الرئيس دونالد ترامب في دجنبر 2020، خلال ولايته الأولى، عندما أعلن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على أقاليمها الجنوبية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائه الثلاثاء في واشنطن بنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وشدد الوزير روبيو على حثّ الرئيس دونالد ترامب للأطراف – في إشارة واضحة لحكام قصر المرادية – على « الانخراط في مناقشات – دون لف او دوران – باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين ».

وفي السياق ذاته، أكد الوزيران على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، وعلى التزام البلدين بدعم السلم والأمن في المنطقة، في ظل قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل المغربي محمد السادس نصره الله، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي، سواء من خلال البناء على مكتسبات “اتفاقات أبراهام”، أو عبر توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والأمريكي.

يذكر ان ما سيزيد في انهيار حكام العسكر، والذي تزامن مع الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة الامريكية، هو الزيارة التي تقوم بها عمدة العاصمة الفرنسية باريس السيدة هيدالغو بداية من يوم الأربعاء 9 ابريل الى مدينة العيون، والتي ستمتد الى غاية يوم الجمعة القادم، وهي رسالة واضحة موجهة الى بلاد العالم الآخر عنوانها اجماع الطبقة السياسية الفرنسية على مغربية الصحراء.

للإشارة فقط، فقد سبق وان ردت الخارجية الجزائرية، في بيان غامض – تفادت فيه ذكر اسم الرئيس الأمريكي أو اسم الولايات المتحدة الأمريكية -، بتاريخ 12 دجنبر 2020، نشرته آنذاك وكالة الانباء الجزائرية الرسمية، جاء فيه ان الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية مجرد تغريدة للرئيس ترامب في منصة تويتر، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض…فهل يا ترى بإمكان العصابة هذه المرة الرد على وزير خارجة أمريكا الذي أعلنها مدوية بحضور الأسد بوريطة؟؟