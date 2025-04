La Région de Fès-Meknès Organise son Premier Forum Régional sur le tourisme de santé

Mohammed Drihem

Le Conseil de la Région Fès-Meknès, en collaboration avec la Wilaya de la Région, la province de Moulay Yacoub, l’Université Euro-Méditerranéenne et le Conseil Régional du Tourisme Fès-Meknès, organise le premier Forum Régional sur le Tourisme de Santé dans la région Fès-Meknès et ce ; du Jeudi 10 au Samedi 12 avril 2025 à l’Université Euro-Méditerranéenne, sous le thème : « Les eaux thermales de la région Fès-Meknès : Santé et Tourisme. »

L’objectif de ce Forum selon un communiqué des organisateurs ; c’est de mettre en valeur les atouts naturels de la région Fès-Meknès et de la positionner comme une destination touristique de choix, en renforçant une offre qui s’inscrit dans les spécificités culturelles, patrimoniales, environnementales et historiques de la région.

Avec cet évènement ; le Conseil de la Région a choisi de consacrer cette première édition à la thématique du tourisme de santé, convaincu de son potentiel à dynamiser l’animation touristique et à stimuler les investissements dans les stations thermales ainsi que dans les diverses opportunités offertes par ce secteur dans la région.

Le Forum, qui s’étalera sur trois jours, proposera un programme riche et varié, incluant des présentations par des partenaires des secteurs public et privé sur des projets et programmes collectifs visant à développer et améliorer les indicateurs du secteur. Des séminaires scientifiques seront également organisés, avec la participation d’experts et d’universitaires reconnus pour leurs contributions au développement et à la promotion du tourisme de santé au Maroc et à l’international. Ces séminaires offriront également un espace de partage autour des réussites du secteur dans la région Fès-Meknès.

A noter enfin que dans le cadre de l’accord de partenariat signé entre le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire, la Wilaya de la Région Fès-Meknès, et le Conseil de la Région, et conformément à la mise en œuvre de la feuille de route stratégique 2024-2026, le Conseil de la Région Fès-Meknès s’engage activement dans la promotion du secteur touristique tout en tenant compte des atouts naturels, patrimoniaux et culturels de la région,