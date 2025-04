Le Club UNESCO Atlas Maroc et l’Association des Amis du Val d’Ifrane Célèbrent la Journée Mondiale de l’Eau

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée mondiale de l’eau, le Club UNESCO Atlas Maroc et l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la Protection de l’Environnement et l’Ecotourisme ont organisé des Journées de sensibilisation à l’économie de l’eau à Azrou et Ifrane sous le Thème: « Montagne et glaciers : Le cycle de l’eau ».

Initiées en partenariat avec L’ONEE (Branche Eau) / Direction Communication & Coopération (Rabat), le Centre de Formation aux professions de santé de Meknès et le Centre Culturel d’Azrou avec le concours des partenaires éducatifs : Donald’s School Azrou et Les Leaders de demain, ces journées de sensibilisations ont été organisées au centre culturel d’Azrou les 28 et 29 Mars 2025 avec la participation de 80 élèves des deux etablissement partenaires educatifs.

Cet évènement selon ses organisateurs a pour objectifs : la Sensibilisation des élèves à l’importance de l’eau et à la nécessité de sa préservation ; l’explication du rôle des glaciers dans le cycle de l’eau et leur impact sur les ressources en eau douce, l’éducation sur la situation hydrologique actuelle du monde et du Maroc, la promotion des comportements responsables pour économiser l’eau et lutter contre sa raréfaction, l’Encouragement de l’expression artistique à travers des activités de peinture et de dessin sur la thématique de l’eau et enfin ; Stimuler l’apprentissage ludique avec des quizz et des activités interactives.

Dans sa déclaration à la MAP, Abdelali Adenane président fondateur du Club UNESCO Atlas Maroc a souligné que « dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau, le Club UNESCO Atlas Maroc (CUAM et l’Association des Amis du Val d’Ifrane avec le soutien de l’ONEE – Branche Eau, de l’IPFOPS – Institut de Formation aux Professions de Santé – Meknès et du Centre Culturel d’Azrou, ont organisé une célébration engagée autour de cette ressource vitale, en impliquant à la fois les jeunes générations et les moins jeunes.

Cette initiative selon lui, s’inscrit dans une vision de développement durable, où la sensibilisation et l’éducation sont des leviers essentiels pour garantir une gestion responsable et équitable de l’eau. La première journée a été dédiée aux enfants des écoles DONALD’S School et Les Leaders de Demain d’Azrou, à travers des activités ludiques et pédagogiques visant à leur faire découvrir le cycle de l’eau et les gestes essentiels pour sa préservation. La seconde journée a mobilisé les membres du Club Environnement du Lycée Tarik Ibn Ziad d’Azrou, autour d’ateliers et de discussions approfondies sur les enjeux liés à la gestion durable de l’eau et aux défis du changement climatique.

Pour conclure, Abdelali Adnane a tenu de préciser qu’en ciblant à la fois les plus jeunes et les lycéens, on a voulu rappeler que la préservation de l’eau est un engagement intergénérationnel, un enjeu crucial qui nécessite une prise de conscience collective. Former une jeunesse informée et responsable, c’est préparer un avenir plus résilient et plus durable pour tous.

À travers cette célébration a-t-il conclu, le CUAM réaffirme son engagement pour l’éducation environnementale et la sensibilisation aux enjeux écologiques, tout en encourageant une implication citoyenne forte pour protéger cette ressource essentielle à la vie.

Pour sa part ; le Représentant de la Direction Régionale de l’ONEE à la sensibilisation – Branche Eau – Mr Ali Hadef, il a precisé que dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’eau dont la thématique de cette année est » la préservation des glaciers », l’ONEE-BO a participé via la Direction Régionale à Fès à la sensibilisation des élèves des clubs environnement à la ville d’azrou. L’évènement a été organisée par l’association Atlas UNESCO et le centre culturel d’azrou. L’intervention était accentuée sur le traitement des eaux de surface et les eco-gestes à adopter pour l’économie d’eau et la préservation des ressources en eau.

Quant au Président de l’Association des Amis du Val d’Ifrane ; il a tenu à remercier dans sa déclartion tous les partenaires institutionels et educatifs pour leur engagement auprés des deux associations organisatrices de ces journées consacrées à l’éducation à l’environnement et particulièrement à l’économie et à la préservation de cette denrée et ressource indispensable à la Vie qu’est l’eau.

Pour lui ;la rareté de l’eau est une contrainte majeure globale aggravée par les effets conjugués des pluies irrégulières, des besoins croissants du pays pour répondre à la pression démographique et des secteurs économiques dont particulierement l’agriculture, l’industrie, l’eau potable, le tourisme et de l’impact du changement climatique. L’eau est essentielle à la vie, à l’environnement et à l’économie, et en tant que telle, c’est un bien commun qui doit être non seulement accessible et abordable pour tous, mais surtout respecté et protégé par tous.

Au Programme de cette Journée, les organisateurs on prévu la

Pésentation de la Journée Mondiale de l’Eau et son importance avec le Rappel du thème 2025 : « La préservation des glaciers » et l’Explication du lien entre les glaciers et l’accès à l’eau douce, la Projection d’un cours documentaire Éducative sur l’Eau ou un court documentaire ou une animation expliquant le cycle de l’eau, le rôle des glaciers dans l’alimentation en eau douce, les défis liés au réchauffement climatique et à la fonte des glaciers. Avec des Échanges et Explications avec discussion interactive avec les élèves sur : « Pourquoi célèbre-t-on la Journée Mondiale de l’Eau ? La situation hydrologique mondiale et nationale et Les bonnes pratiques pour économiser l’eau au quotidien.

Sur le pmlan pratique ; des activités Artistiques ont été programmées avec de la Peinture et Dessin où chaque élève a exprimé son interprétation du thème « L’eau et les glaciers » à travers une création artistique et l’exposition des œuvres à la fin de la session.

De même ; les élèves ont participé à des Quizz Ludique et Jeu Pédagogique avec des Questions et devinettes sur Les glaciers et leur rôle, les grands fleuves et sources d’eau du Maroc, les gestes écologiques pour économiser l’eau.