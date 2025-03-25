وما المعنى في الزمن؟

رمضان مصباح

بحثت عن معنى للزمن

في السركما العلن

والليل سجى واستكن

والصبح لاح،وطير الفنن

رد الصدى:

كن انت انت، واسعد

ولن تكون كما الزمن

انا الظل في الظل،كما امتد

وكما ركن.

انا الوهج في الشمس

وفي الأقمار ليلي والوهن

انا في القرن شيخ

وفي العشر طفل

وفي اليوم صرخة والشجن.

انا ما مضى

وما حضر

وما سيأتي من زمن

انا الخير وما لا يعد من المنن

انا الشر ،انا الخيول بلا رسن

تعدو العاديات ،فوارسها الفتن

انا لولاي ما لاح شيء من عدم

انا السر والحرف في امر كن

انا لغز نفسي والناس ،فرادى والأمم

انا لو خيرت ما فارقت بهاء النور

في ملكوت الله ،وما دعيت

كما دعيت الزمن

فكن انت انت الفاني

وإياك من فهم معنى الزمن