La vIlle d’Ifrane accueille La 5ème Compétition Marocaine de robotique « AUROBAT.2025 » à l’Université Al Akhawayn

Mohammed Drihem

L’université Al Akhawayn d’Ifrane organise la 5ème édition de la Competition marocaine de Robotique : « Aurobat.2025 » sous le thèeme : « la robotique au service de l’agriculture » et ce ; le vendredi 30 et samedi 31 Mai 2025 au sein du Campus universitaire.

Selon les organisateurs de ce concours national ouvert aussi bien devant les élèves collègiens et lycéens que devant les étudiants universitaires ; la robotique a envahi tous les secteurs d’activités de production des biens et des services y compris celui de l’agriculture.

Ainsi précise-t-on, l’objectif principal de la numérisation et de la robotisation dans l’agriculture est d’accroître la productivité et la rentabilité en minimisant l’utilisation des ressources, ce que l’on appelle également l’agriculture de précision.

D’après les initiateurs de cette compétition ; les applications robotisées sont conçues autour des technologies porteuses d’innovations permettant aux producteurs d’allier compétitivité et respect de l’environnement. Ces applications de la robotique en agriculture ajoute-t-on, sont multiples et répondent à plusieurs besoins. Parmi les différentes techniques culturales innovantes, on cite par exemple ; Le désherbage mécanique ; le déchaumage, le faux-semis et le semis direct …

L’application robotisée pour cette cinquième édition d’Aurobat.2025 est le robot agricole de désherbage aussi bien pour le niveau Junior des collégiens et Lycéens que pour le niveau Seniors des universitaires (Post-bac).

Les Missions du robot des Juniors (Collège et Lycée) porteront sur le Ramassage de toutes les plantes à détruire de la ferme (Le robot doit être autonome) avec comme Défi ; de partir du rectangle « départ-robot » pour se déplacer vers la zone de l’emplacement des plantes à détruire ; ce déplacement doit être effectué entre les deux rangés de laitues sans les toucher, ramasser les moutardes pendant le déplacement pour les placer dans la zone de l’emplacement des plantes à détruire. Seuls les déplacements en lignes droites et les rotations sur soi-même sont autorisés puis ; décharger les moutardes dans la zone de l’emplacement des plantes à détruire.

Les moutardes sont simulées par des boutons en plastique de couleur noire, de diamètre 1,9 cm et de hauteur 0,3 cm, le nombre maximal de moutardes est de 5 dans chacune des deux rangées ; L’arène est délimitée par une paroi en PVC ou matière similaire de hauteur 15 cm.

Quant aux missons du Robot des Séniors ; elles portent sur le ramassages de toutes les plantes à détruire de la ferme (Le robot doit être autonome) et le défi c’est de Partir du rectangle « départ-robot » pour se déplacer entre les deux rangées des laitues sans les toucher et les abîmer et ramasser les moutardes pour les placer dans la zone de l’emplacement des plantes à détruire.

Seuls les déplacements en lignes droites et en courbes circulaires sont autorisés ; La rotation du robot sur lui-même n’est pas autorisée.

Se déplacer vers la zone de l’emplacement des plantes à détruire et Décharger les moutardes dans la zone de l’emplacement des plantes à détruire. Les moutardes sont simulées par des boutons en plastique de couleur noire, de diamètre 1,9 cm et de hauteur 0,3 cm.

Le nombre maximal de moutardes est de 5 dans chacune des deux rangées de laitues ; Le centre instantané de rotation du robot est à l’extérieur du segment formé par les deux points de contacts des roues motrices avec le sol. Le cas échéant, sur ses extrémités.

A noter qu’en plus de la réussite de la mission du robot sur l’aire de jeu (condition nécessaire pour remporter le grand prix), les équipes organisées en binômes seront évaluées par rapport aux critères suivants : La collaboration et la coopération, la mobilisation des Sciences, de la Technologie, de l’Ingénierie, de l’art et des Mathématiques (STEAM) dans le processus de résolution de problèmes techniques, la simulation, l’expérimentation et la vérification des solutions techniques retenues avant leur validation, la pensée informatique (Le raisonnement Algorithmique) et l’’argumentation des solutions techniques retenues.

A signaler enfin que le dernier délais pour l’inscription à cette 5ème édition de la compétition marocaine de robotique «Aurobat.2025» est le 30 Mars 2025 . Pour plus d’informations & inscription ici :

https://sites.google.com/view/aurobat2025

https://forms.office.com/r/ghrW7FfrTz