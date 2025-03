LES RECENTES PLUIES REDONNENT VIE AU SITE RAMSAR D’OUED TIZGUITE AU CŒUR DU VAL D’IFRANE

Mohammed Drihem

Suite aux dernières précipitations enregistrées à travers les différentes Régions du Pays, les barrages du Royaume ont connu une amélioration notable de leurs taux de remplissage par rapport à la même période de l’année précédente. Les réserves d’eau dans les barrages s’élevaient à 4896 millions de m3 au 10 mars 2025, contre 4132 millions m3 à la même date en 2024.

Au niveau du bassin de Sebou qui comporte 11 grands barrages et 51 petits barrages et lacs collinaires; le taux de remplissage des barrages selon des chifferes de l’Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS) s’établit à 40 % au 14 mars, avec un volume de retenues de plus de 2412 millions de mètres cubes (m3) contre 37% en 2014.

Pour l’ABHS, trois barrages sur les onzes grands ouvrages hydrauliques que compte le bassin présentent des taux de remplissage supérieurs à 86 %. Il s’agit des barrages de Bouhouda ( 104,6 % ), Allal El Fassi (93,1 % ) et Garde Sebou ( 86,3 % ). Quant au barrage Al Wahda, deuxième grand barrage en Afrique avec une capacité de stockage de plus 3,522 milliards de m3,il enregistre, à cette même date du 14 mars, un taux de remplissage de près de 44 % avec un volume dépassant les 1,547 milliard de m3.

Les autres barrages d’Idriss 1er, Sahla, Bab Louta, Al Kansera, Sidi Chahed, Mdaz, Asfalou et Ouljet Soltan selon l’ABHS ; ils affichent respectivement des taux de remplissage de 49%, 34,4%, 52,4%, 32,7%, 47,6% , 6,9%, 37,6% et 18,9%.

Au niveau de la Province d’Ifrane en général et du site Ramsar d’Oued Tizguite et son Parc de la Source Vittel situé au cœur du Val d’Ifrane en particulier; on releve que suite à l’importante pluvioétrie enregistrée durant la semaine du 07 au 14 Mars dernière ; le taux de remplissage du Barrage d’Ait Moulay Ahmed est de 100% alors que celui de Michlifen affiche un taux de 58% et plusieurs sources qui surgissent redistribuant ainsi la carte hydrique du site Ramsar d’oued Tizguite à Ifrane.

En effet ; au niveau de la zone de Tarmilate connue jadis par ses sept principales sources qui alimentent à la source Oued Tizguite qui traverse le Val d’Ifrane, on a observé ce samedi 15 Mars ; la résurgence de l’eau souterraine à la surface de son émergence à Tarmilate pour alimenter deux trois sources des sept sources de la zone constituant ainsi; avec les apports d’Oued Ahellal provenant de la région d’Afekfak en amont ; un premier débit de base du cours d’eau d’Oued Tizguite qui assure actuellement et dans un premier temps ; le remplissage en cours du premier Barrage collinaire de Tizguite amont laissant ainsi à sec le restant du lit de l’Oued en aval du dit barrage jusqu’au niveau de la source Vittel à quelques 07 ou 08 Kms plus loin en aval.

A ce niveau de la Source Vittel ; le lit d’Oued Tizguit reprend vie au départ du « Camp Al Amir » et ce ; grâce aux apports en eaux abondantes de la dite Source Vittel et surtout ; celles de l’affluent d’Oued Tizguite qu’est Oued Zerrouka lui-même alimenté à la source en amont au niveau de la région d’Adrhar par la source de Zerrouka qui lui en donne le nom et par les sources respectives d’El Jorf, d’Abarrid et celle de Tazerwalte qui ont re-surgit du sol dans la région des deux plans d’eau de Zerrouka.

A partir de ce point de confluence des deux cours d’eau d’Oued Zerrouka et Oued Tizguite ; le visiteur du Val d’Ifrane quittant le monde où le quotidien peut parfois nous enfermer dans la routine, peut s’émerveiller devant ces paysages époustouflants des cascades et petites chutes d’eau abondantes d’Oued Zerrouka constituant une véritable invitation à la découverte et à l’évasion le long du restant du cours d’eau d’Oued Tizguite en direction de la Zaouia de Sidi Abdeslam pour aller s’emerveiller devant la beauté de la majestueuse Cascade du Val d’Ifrane prés du Refuge comme en témoigne les déclarations de quelques visiteurs rencontrés sur les lieux (Vidéo) et découvrir à l’occasion la Grotte de la Panthère qui surplombe la cascade ou encore la Grotte d’El Alem, le saint homme Sidi Abdeslam aménagé par l’artiste Jamal Jamal au niveau de la dite Zaouia.

Sur le plan agricole, ces précipitations qu’a connu la Province d’Ifrane depuis quelques jours et le retours des eaux un peu en abondance à Oued Tizguite constituent une bouffée d’oxygène à la gestion des ressources en eau et pour le secteur agricole et ont apporté un énorme soulagement aux agriculteurs des Zaouias réspectives de Sidi Andeslam et Sidi Brahim et à ceux de la localité de Ain Lehnach et des Douars avoisinant qui y voient un bon signe pour leurs cultures et leur bétail.

A noter enfin que la Région d’Ait Daoud Ou Moussa Adghar pas loin d’Oued Tizguite et des plans d’eau de Zerrouka a vu la résurgence de plusieurs sources d’eau limpide à connaitre et entre autres Ain Amzil, Ain Ma Ali et Ain bou-ifsakhssiy.