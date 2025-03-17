فوز ثمين للمولودية الوجدية…!!

تمكن فريق المولودية الوجدية من تحقيق فوز ثمين، اخرجه نسبيا من دائرة الشك، وجاء هذا الفوز على حساب فريق الراك الذي كان سباقا للتسجيل بواسطة الكعبي (د39)، ليرد عليه كل من رضا ابردي في الدقيقة 40، والهداف الخنوس في الدقيقة 52.

مع البداية حاولت عناصر الراك الضغط على عناصر فريق المولودية ، وشكلت هجوماته خطورة كبيرة على الحارس زياد العفسة، بواسطة الثلاثي المهدي مفضال ويونس الكعبي وعصام السادري، لكن سرعان ما اخدت عناصر المولودية بزمام الأمور، لتصبح السيطرة لصالحه، و من اخطر محاولات المحليين تلك التي اتيحت في الدقيقة 18، الذي سدد كرة قوة لتلتطم في الحارس محمد اكيد ، وترجع مرة أخرى للخنوس الذي لم يتمكن من إيداع الكرة في الشباك على بعد امتار من المرمى، بعد ذلك كاد المهاجم ابردي – الذي تحرك في جميع الاتجاهات – من خدغ حارس الراك، آخر فرصة كان ورائها خنوس براسية تصدى لها الحارس.

مع بداية الشوط الثاني ضغط الفريق المحلي بقوة مستغلا النقص العددي لفريق الراك ، بعد اخراج الورقة الحمراء لأيد حمو منذ الدقيقة 30 من الشوط الأول، و في الدقيقة 51 يعلن الحكم عن ضربة جزاء واضحة بعدما اسقط الحارس محمد اكيد، لاحد مهاجمي المولودية الوجدية ، ترجمها عماد خنوس الى هدف الخلاص، وفي الوقت الذي حاول فيه فريق المولودية إضافة الهدف الثالث خاصة بواسطة اللاعب البديل ياسين الذهبي الذي وجد نفسه وجها لوجه امام الحارس الا انه ضيع ببشاعة هدفا محققا ، كانت عناصر فريق الراك تقوم بدورها بمرتدات خطيرة ،و كان بإمكانها قلب الموازي رأسا على عقب لو استغل قلب الهجوم فرصة العمر لتعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع.

للإشارة فقط، فقد سارعت اللجنة المتكونة ، من خليل متحد، ومحمد بلحبيب، وخالد قازوز، وحميدة زريوح، والفاعلة الجمعوية والمحامية سليمة فراجي، التي انضافت الى هذه اللجنة التي شكلها والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد الخطيب لهبيل، من عقد لقاء مع اللاعبين والطاقم التقني، مباشرة بعد لقاء الفريق مع خريبكة، ( الأسبوع المنصرم ) والذي مكن الفريق الوجدي من تحقيق نقطة ثمينة خارج الديار امام احدى فرق المؤخرة، وعلى إثر هذا اللقاء توصل اللاعبون بمنحة التعادل قدرها 2000 درهما لكل لاعب بعد العودة بتعادل من ملعب الفوسفاط ضد اولمبيك خريبكة، كما أعطيت للاعبين وعود، عبارة عن تحفيزات مالية مهمة (5000 درهم) في حالة الفوز على الراسينغ البيضاوي، و بالفعل علمنا ان الوعد تحقق مباشرة بعد نهاية اللقاء بعدما تسلم اللاعبون منحة الفوز بمستودع الملابس…

عبد القادر البدوي