Des précipitations bénéfiques pour l’agriculture dans la zone du Bour de la Direction provinciale de l’Agriculture d’Ifrane

Mohammed Drihem

Les cultures céréalières et fourragères profitent des pluies abondantes qui se sont abattues sue la Province d’Ifrane et sa région du Moyen Atlas

Ifrane, 14 Mars 2025 : La campagne agricole 2024-2025 actuelle est marquée par des précipitations abondantes dans la province d’Ifrane et sa Région du Mouen Alas, ce qui est bénéfique pour les cultures céréalières, fourragères et pour les cultures maraichaire. Selon les données disponibles selon la Direction Provinciale du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts,Ministère de – Département de l’Agriculture – d’Ifrane; les céréales occupent une superficie de 34.700 hectares, dont 91% sont localisés dans la Zone du Bour, soit 31.500 hectares.

Les cultures fourragères, quant à elles ; occupent une superficie de 17.860 hectares, dont 82% son, ajoute-t-il : elles t également localisés dans la Zone du Bour. La pluie est la seule source d’eau pour ces cultures, qui profitent donc pleinement des précipitations actuelles.

D’autre part précise-t-on, les parcours d’élevages ont également bénéficié de ces pluies, avec une amélioration notable de l’état du couvert végétal et les agriculteurs de la Province ont constaté une grande demande pour les engrais azotés subventionnés par l’État, ce qui témoigne de leur volonté de profiter au maximum des conditions climatiques actuelles a-t-il souligné.

Depuis le début de la campagne, la zone d’intervention de la DPA d’Ifrane a enregistré 290 mm de précipitations. Par ailleurs, environ 2000 hectares de maraichages de printemps ont été réalisé, comprenant des cultures d’oignon sec, de pomme de terre, de petit pois vert et de carotte et sont localisés dans des zones irriguées.

Dans une déclaration au Journal; le Directeur provincial du département de l’agriculture d’Ifrane Mr Hakim Khatib a souligné que les précipitations qu’a connues la province d’Ifrane depuis le début de la saison agricole jusqu’à ce jour s’élèvent à quelques 330 millimètres, ce qui augure d’une bonne saison agricole.

Ces précipitations precisa-t-il ; auront un impact positif sur le couvert végétal en général et sur les céréales et les cultures fourragères en particulier qui constituent plus de soixante-dix pour cent de la zone arable et dont la plupart sont situées dans les zones Bour qui en dépendent en grande partie.

Pour lui ; les céréales au niveau de la Province d’Ifrane et les cultures fourragères sont en bon état et nous espérons, si Dieu le veut, que ces pluies seront régulières dans les mois à venir afin que nous puissions avoir une bonne saison agricole. En cette étape et avec ces pluies abondante, on observe qu’il y a une grande demande pour les engrais Azotées subventionnées par l’état, ce qui améliorera sans aucun doute la productivité et la production globale des céréales et des cultures fourragères, et les pluies auront un impact positif sur la nappe phréatique et les retenues des barrages tel que celui d’Ait Moulay Ahmed qui a enregistré a cé jour un taux de remplissage de 100% a-t-il fait remarquer.

Selon Hakim Khatib ; ces précipitations auront également un effet positif sur les pâturages sachant bien que la Province d’Ifrane est le berceau de l’élevage de la Race Ovine « Timahdite » qui dépend en grande partie des pâturages qui seront cette saison; nous l’espérons bien si Dieu le veut, très bons pour ce secteur.

Ces précipitations enfin ; ajoute le Directeur provinciale de l’Agriculture d’Ifrane ; auront un effet positif sur le secteur de l’arboriculture en générale et sur le démarrage de la culture des arbres fruitiers de la province d’Ifrane d’autant plus que ces basses températures aideront également les arbres fruitièers en leur permettant d’accumuler leurs besoins en froid pour assurer un demarrage dans de bonnes conditions

En résumé, il y’a lieu de noter avec une grande satisfaction que les précipitations actuelles sont une aubaine pour l’agriculture dans la région d’Ifrane, avec des cultures céréalières et fourragères qui profitent pleinement des conditions climatiques favorables.