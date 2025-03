Environnement : le réseau des aires protégées du Maroc se renforce par Cinq nouveaux Parcs Naturels Marins

Mohammed Drihem

L’Agence Nationnale des Eaux et Forets vient de renforcer le réseau des aires protégées au Maroc par la création de cinq nouveaux parcs naturels marins répartis sur la façade méditerranéenne et celle de l’Océan atlantique. Sur une superficie globale de 200500ha ;

Ces parcs naturels ont reçu le statut de protection leurs permettant une gestion durable de leurs ressources naturelles, et ce conformément à l’article 14 de la loi 22-07 sur les aires protégées et les décrets de création de ces parcs sont publiés dans le bulletin officiel numéro 7380 du 20 février 2025.

Une grande avancée institutionnelle à la fois courageuse et stratégique envers les paysages marins et leurs biodiversité au niveau national

En plus des parties marines des Parcs Nationaux d’Alhoceima, de Souss Massa et de Khnifiss (Tarfaya), les nouveaux parcs naturels marins sont ; le Parc Naturel d’Alboran, sur une superficie de 300km2 dans la partie méditerranéenne entre l’oued Amtar et Amsa. Soit une superficie de 30.000 hectares, le Parc Naturel de Mogador sur une superficie de 275 km2 entre Suiria Kdima et Moulay Bouzerktoun. Soit une superficie de 27.500 hectares, le Parc Naturel d’Agadir sur une superficie de 300 km2 entre Aglou et Agadir. Soit une superficie de 30.000 hectares, le Parc Naturel de Massa sur une superficie de 250 km2 entre Aglou et Lagzira Soit une superficie de 25.000 hectares et enfin, le Parc Naturel de Boujdour sur une superficie de 1000km2 au nord de Boujdour. Soit une superficie de 100.000 hectares.

Rappelons qu’au Maroc, un parc national est une région naturelle, exceptionnelle qui joue un rôle socio-économique important, caractérisée par sa richesse biologique et paysagère, des traditions humaines ancestrales et un intérêt scientifique et touristique.

Les particularités du site justifient une protection et une gestion durable garantissant sa pérennité. L’idée de créer des parcs nationaux et des réserves naturelles au royaume du Maroc date des années trente et et la création des parcs nationaux est régie par le Dahir du 11 septembre 1934 et ils relèvent de l’Agence Nationale des Eaux et Forets (ANEF).

Depuis le sommet de Rio en 1992, le Maroc a développé une stratégie de conservation et de développement des aires protégées ayant identifiées tout un réseau national de « Sites d’intérêt biologique et écologique » dont des Parcs nationaux et de réserves.