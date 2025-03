le Ministère de l’Equipement et de l’Eau invite les usagers de la route à plus de vigilence lors de leurs déplacements en période des intempéries

Intemperies :

Suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction Générale de la Météorologie, qui prévoit des chutes de neige sur les reliefs dépassant les 1500 m avec des épaisseurs comprises entre 25 durant le Week-end prolongé du vendredi 07 mars jusqu’au lundi 10 mars 2025, le Ministère de l’Equipement et de l’Eau appelle les usagers de la Route à plus de vigilence lors de leurs déplacements en période d’intenpéries.

Dans un communiqué parvenu journal en effet, le Ministère de l’Equipement et de l’Eau précise : « Suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction Générale de la Météorologie, qui prévoit des chutes de neige sur les reliefs dépassant les 1500 m avec des épaisseurs comprises entre 25 et 60cm au niveau des provinces de Ifrane, Azilal, Beni Mellal, Midelt, AlHoceima, Chefchaouen, Guercif, Sefrou, Taza, Boulemane, Khenifra, AlHaouz, Ouarzazate, Tinghir, Chichaoua et Taroudant et de fortes pluies orageuses avec de la grêle avec des pluviométries comprises entre 25 et 130 mm au niveau des provinces de Tanger,Assilah, Chefchaouen,Tetouan, Larache, Fahs-Anjra, Al Hoceima, MDiq-Fnideq, Ouezzane,Kenitra, Taounate, Sidi Kacem, Taza, Ifrane, Beni Mellal, Azilal, Khenifra,Essaouira, Safi, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant et Khemisset ainsi que de fortes rafales de vent avec chasse-poussières au niveau des provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah,Larache, Tetouan, MDiq-Fnideq, Guercif, Sefrou, Ifrane, Boulemane, El Hajeb, Taza, Meknes, Kenitra, Khemisset, Rabat, Skhirate-Temara, Sale, Benslimane, Mediouna, Sidi Bennour, El Jadida, Berrechid, Settat,Mohammadia, Nouaceur, Casablanca, Youssoufia, Marrakech,Essaouira, Chichaoua, Rehamna, Safi, Ouarzazate, Taourirt, Figuig,Jerada, Zagora, Tinghir, Midelt, Errachidia et Tata à partir de la nuit d’aujourd’hui vendredi 07 mars 2025 et jusqu’au lundi 10 mars 2025, certains axes routiers relevant de ces provinces peuvent connaitre des perturbations de la circulation ».

Dans des situations météorologiques pareilles, qui coïncident avec les vacances de la fin de semaine précise le communiqué ; et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le Ministère de l’Equipement et de l’Eau exhorte les usagers de la route à les mesures qui s’inmposent en pareils circonstances à savoir : Reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période,sauf en cas de force majeure; Eviter les déplacements pendant la nuit, Se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules (batterie, freins, éclairage, pression des pneus,balais d’essuie-glace, lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage), Etre vigilants surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées notamment les points bas et les traversées de la route des Oueds et Chaâbas; Eviter toute aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues; Eviter l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque et Respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

Dans ce contexte ajoutet-on, le Ministère met l’accent sur la nécessité derespecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du Ministère, et ce, afin d’assurer une circulation routière fluide.

Pour plus d’information, conclue le communiqué, les usagers de la route sont conviés à contacter le Centre de permanence de la Direction Générale des Routes sur le numéro téléphonique: 05 37 71 17 17