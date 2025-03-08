إطلاق المنصة الذكية TijarlA : اول شباك وحيد للتجارة الخارجية المغربية

تم رسميا يوم الجمعة 7 مارس 2025 بالرباط، إطلاق المنصة الرقمية TijarlA وذلك خلال اجتماع ترأسه السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وشارك فيه ممثلون عن الاتحاد العام المقاولات المغرب والجمعية المغربية للمصدرين والفدراليات المهنية علاوة على الفاعلين الرئيسيين للتجارة الخارجية.

وستوفر منصة Tijarla أجوبة سريعة و ومخصصة للفاعلين الاقتصاديين، على مدى 24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع. وتتوخى تيسير وترشيد عمليات التجارة الخارجية بالمغرب، من خلال توفير الولوج إلى قاعدة بيانات وثائقية حصرية باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة الطلبات المعقدة.

تمثل منصة TijarlA ، من خلال تشجيع ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى المعلومات وتقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية مرحلة هامة في مسار تحديث التجارة الخارجية المغربية وتحفيز اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية.

يندرج هذا المشروع ضمن التوصيات المتمخضة عن اللقاءات التشاورية الجهوية التي عقدها السيد عمر حجيرة مع فاعلي التجارة الخارجية من أجل إعداد خارطة الطريق 2025/2027 لهذا القطاع. وقد سهرت على إنجاز هذا المشروع كتابة الدولة في التجارة الخارجية بتعاون وثيق مع منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية « بورت نيت »، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، أسفرت عن إنشاء منصة ناجعة تلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين، من خلال تزويدهم بتشكيلة متكاملة من الخدمات والمعلومات

معلومات متكاملة عن القوانين والأنظمة منتوجات خاضعة للمراقبة الجمركية وغير الجمركية، وتراخيص الاستيراد والتصدير، والحصص التعريفية، وتدابير مكافحة سياسات الإغراق والإجراءات الاحتياطية.

الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالاتفاقات التجارة قواعد المنشأ والرسوم الجمركية والمواصفات المطبقة على الأسواق المرسل إليها واتفاقات التجارة الحرة بما في ذلك منطقة التجارة الحرة الخاصة بالقارة الإفريقية).

المساعدة الشخصية أجوبة دقيقة وشخصية بشأن الرسوم الجمركية والرسوم والمستندات اللازمة والمواصفات المطلوبة، إلخ، من أجل الاستيراد والتصدير.

الدلائل والمساطر : دلائل المستعملين والدلائل التنظيمية منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية « بورت نيت »، الاتحاد الأوربي، الجمعية المغربية للمصدرين)، وبطاقات الحصص التعريفية، وميثاق الاستثمار …

سيتم تفعيل منصة Tijarla في مرحلة أولى من خلال مشروع تجريبي مع المهنيين قبل تعميمه على كل الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالتجارة الخارجية.