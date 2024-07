Rabat Abrite : La Clôture de la 1ère édition de la Conférence internationale sur les affaires intelligentes et les technologies

Par Mohammed Drihem

Samedi 13 Juillet 2024 dernier ; la Ville des Lumière Rabat a été au rendez-vous avec la session de clôture de la 1ère édition de la Conférence internationale sur les affaires intelligentes et les technologies (ICSBT 2024) organisé par L’iSMAGi avec la signature de plusieurs partenariats et la présentation de 60 thèses.

Cette Conférence internationale rappelons-le a été organisée par l’iSMAGi à Rabat du 11 au 13 Juillet 2024 au Campus de ce dernier avec la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux, dont notamment et entre autres ; le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), l’Institut National de statistiques et d’économie appliquée au Maroc et plusieurs universités et Instituts du Maroc et des universités étrangères qui étaient aussi au rendez-vous à connaitre : L’Université Le Roi Abdullah de l’Arabie Saoudite, Université du Quebec, Outaouais Canada, Université de Cologne en Allemagne, Collège Boréal de Canada, Université du Québec à trois rivières de Canada, Université de Sherbrooke de Canada, Université de Versailles France, Université d’Artois France, Université de Paris-est Créteil et bien d’autres institutions et universités.

Dans sa déclaration au Journal, le Président fondateur de l’iSMAGi Abdellah El Aïsaoui a souligné que cette première édition de la conférence internationale sur les affaires intelligentes et les technologies est organisée en une session plénière et plusieurs ateliers de travail avec la participation de plusieurs experts marocains et estrangers venants d’instituts et universités nationales et internationales.

Pour Abdellah El Aisaoui, plusieurs thématiques ont été abordés aussi bien lors de la session plénière que lors des panels et les ateliers qui se sont prolongés jusqu’au 13 juillet ; il s’agit de la transformation numérique, l’innovation, la gouvernance, l’entreprenariat, la gestion des systèmes et des performances et l’intelligence artificielle entre bien d’autre sujets d’actualité. 60 étudiants chercheurs ont participé à cette conférence et présenté leurs thèses à cette occasion avait-il conclu.

En effet, plusieurs sujets et thématiques ont été à l’ordre du jour tout au long de cet évènement, que ce soit lors de la conférence plénière qui s’est tenue le 11 juillet ou des panels et ateliers organisés du 11 au 13 juillet 2024, notamment ; la transformation numérique, l’innovation, la gouvernance, l’entrepreneuriat la gestion des systèmes et des performances, l’intelligence artificielle, la Cyber sécurité et Cryptographie, les monnaies numériques (Blockchain) entre autres thématique.

Cet évènement a connu la signature de plusieurs partenariats, notamment entre l’iSMAGi et l’Université internationale « Tazkia » d’Indonésie dans le cadre d’un échange éducatif et scientifiques et dans le domaine des recherches et une autre convention en recherche et développement avec l’Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque (ISCID-CO), Université du Littoral Côte d’Opale.

Aussi ; 60 étudiants chercheurs, ont pu présenter leurs thèses à cette même occasion de la Conférence internationale sur les affaires intelligentes et les technologies (ICSBT 2024) qui a connu aussi plusieurs ateliers et sessions de partage sur les technologies de l’informatique, le smart business, l’intelligence artificielle et la transformation numérique et s’est clôturée par la distribution des diplômes et certificats