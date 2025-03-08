فرنسا تمنح المغرب قرضًا بقيمة 781 مليون يورو للمغرب لشراء 18 قطارًا من طراز ألستوم قطارات فائقة السرعة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية

الدريهم محمد

781 مليون يورو هو مبلغ التمويل الممنوح لحكومة المملكة المغربية من طرف حكومة الجمهورية الفرنسية، في شكل قرض من الخزينة الفرنسية، لشراء 18 قطارا فائق السرعة من ألستوم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، بهدف استكمال مشروع مد الخط فائق السرعة إلى مراكش.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن السفارة الفرنسية بالرباط، فإن هذا التمويل يندرج في إطار إعلان التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية الذي وقعه رئيسا حكومتي الدولتين خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب في 28 أكتوبر 2024.

ووفقًا للمصدر نفسه، سيتم توريد القطارات الـ 18 فائقة السرعة من قبل شركة ألستوم الفرنسية التي تعمل في المغرب منذ ما يقرب من 100 عام. طراز ”أفليا هوريزون“ وهو قطار ذو طابقين بسعة تصل إلى 640 راكبًا وبسرعة قصوى تصل إلى 320 كم/ساعة.

ستساعد هذه القطارات الجديدة، على تقليل البصمة الكربونية للرحلة، وهو ما يتوافق تمامًا مع أهداف التنقل المستدام التي حددها المغرب لنفسه. وسيتم إنتاجها في مصانع ألستوم في فرنسا، ثم نقلها واختبارها في المغرب. وسيقوم مصنع ألستوم في فاس بإنتاج الخزانات الكهربائية وأشرطة الكابلات، وبالتالي المساهمة في تطوير النظام البيئي للسكك الحديدية المغربية وتعزيز الخبرات المحلية في مجال السكك الحديدية.

وقال كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا في المغرب: ”يؤكد هذا المبلغ الاستثنائي من التمويل على الشراكة الفرنسية المغربية الهائلة في قطاع السكك الحديدية، والتي أدت بالفعل إلى النجاح الكبير الذي حققه الخط فائق السرعة بين طنجة والقنيطرة، والذي نقل ما يقرب من 5 ملايين مسافر في عام 2024. ستعمل فرنسا وشركاتها مرة أخرى إلى جانب المغرب على التوسعة الطموحة للخط إلى مراكش. وبالإضافة إلى بُعده السككي، سيعمل هذا المشروع على تسريع التنمية الاقتصادية بالمغرب.